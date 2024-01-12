Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Cerita Ali Baba dan Kasim Kaya Mendadak Setelah Temukan Gua Berisi Harta Jarahan

Hantoro , Jurnalis-Sabtu, 13 Januari 2024 |06:13 WIB
Cerita Ali Baba dan Kasim Kaya Mendadak Setelah Temukan Gua Berisi Harta Jarahan
Ilustrasi cerita lucu Ali Baba dan Kasim kaya mendadak. (Foto: Istimewa/Okezone)
A
A
A

ALI Baba dan Kasim adalah salah satu dongeng legenda dari Jazirah Arab. Dongeng ini cukup terkenal di Indonesia, selain kisah-kisah Abu Nawas di zaman Khalifah Harun al Rasyid.

Cerita lucu ini kali ini tentang nasib kakak adik anak orang kaya yaitu Ali Baba dan Kasim. Sayangnya, keduanya memiliki nasib perekonomian berbeda.

Dilansir kanal YouTube Channel Cerita Kartun Anak Anak Bahasa Indonesia, berikut cerita lengkap dongeng legenda Ali Baba.

Setelah ayahnya yang kaya raya wafat, Kasim langsung merebut seluruh harta warisan tanpa peduli terhadap adiknya Ali Baba. Tidak cukup dengan harta warisan ayahnya yang melimpah, Kasim pun menikahi putri orang kaya.

Jadilah Kasim dan istrinya hidup mewah di negerinya dengan harta melimpah. Sebaliknya, Ali Baba yang tidak mendapat warisan hanya hidup sederhana. Dia juga menikah dengan orang miskin.

Suami istri miskin ini memutuskan tinggal di tepi hutan di daerah pegunungan. Ali Baba tidak pernah minta bagian harta warisan ayahnya yang dikuasai Kasim.

Suatu hari Ali Baba hendak mengambil kayu di hutan dan dijual kembali ke kota. Namun, ia bersembunyi di atas pohon saat melihat 40 perampok menyembunyikan harta hasil jarahan di sebuah gua.

Saat itu Ali Baba menguntitnya dari belakang dan mendengar mantra untuk membuka serta menutup gua tersebut. Sepeninggal gerombolan perampok itu, Ali Baba pun mengucapkan mantra "Iftah ya simsim" atau "Sesemi terbukalah". Dia berhasil membuka gua. 

