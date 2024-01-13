Kemenag Buka Rekrutmen 500 Dai untuk Wilayah 3T, Ketahui Kriterianya Berikut Ini

KEMENTERIAN Agama (Kemenag) membuka rekrutmen 500 dai untuk ditempatkan di wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T). Ratusan pendakwah ini akan ditugaskan pada bulan Ramadhan 2024 M/1445 H.

"Kami membuka kesempatan kepada 500 penceramah (dai) untuk menyampaikan pesan-pesan keagamaan di wilayah 3T pada Ramadhan 1445 Hijriah," ujar Direktur Penerangan Agama Islam Kemenag Ahmad Zayadi di Jakarta, Jumat 12 Januari 2024, dikutip dari Kemenag.go.id.

Menurut dia, pengiriman 500 dai tersebut bertujuan memberi pelayanan keagamaan Islam yang merata di kawasan 3T.

"Selama 2 tahun terakhir kita rutin mengirim dai ke wilayah 3T yang manfaatnya dapat langsung dirasakan masyarakat, termasuk pemberantasan buta aksara Alquran dan pemahaman aspek akidah dan syariat. Karenanya, ini bagian dari upaya Kemenag untuk menyapa masyarakat di wilayah 3T," ungkapnya.

Perekrutan dibuka mulai 10 hingga 31 Januari 2024. Ada dua tahap seleksi, yaitu pengumpulan berkas dan wawancara. Untuk mendaftar, para calon Dai 3T dapat mengisi formulir melalui http://bit.ly/FormDaiWilayah3T2024.

Ia mengatakan, para dai yang terpilih dan dikirim ke wilayah 3T selama bulan Ramadhan akan mendapat insentif, transportasi, akomodasi, dan sertifikat.

"Penugasan direncanakan berlangsung pada 1 sampai 31 Maret 2024. Kami berharap para dai dapat meningkatkan kualitas kehidupan beragama di wilayah yang membutuhkan," ucapnya.