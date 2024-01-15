Bolehkah Niat Puasa Rajab Sekaligus Membayar Utang Puasa Ramadhan?

BOLEHKAH niat puasa Rajab sekaligus membayar utang puasa Ramadhan? Ada dua pendapat ulama mengenai hukum menggabungkan puasa sunnah dan qadha Ramadhan.

Pendapat pertama, tidak boleh menggabungkan niat puasa sunnah, termasuk pada bulan Rajab, dengan qadha Ramadhan yang bersifat wajib.

Dilansir Konsultasisyariah.com, Ustadz Ammi Nur Baits ST BA menerangkan dalam Fatawa Syabakah Islamiyah dinyatakan:

فإن من عليه صيام واجب من قضاء رمضان، أو من كفارة، أو نحو ذلك، فلا يصح له أن يجمعه مع صوم التطوع بنية واحدة، لأن كلاً من الصوم الواجب وصوم التطوع عبادة مقصودة مستقلة عن الأخرى، ولا تندرج تحتها، فلا يصح أن يجمع بينهما بنية واحدة

"Orang yang melaksanakan puasa wajib, baik qadha Ramadhan, puasa kaffarah, atau puasa lainnya, tidak sah untuk digabungkan niatnya dengan puasa sunnah. Karena masing-masing, baik puasa wajib maupun puasa sunnah, keduanya adalah ibadah yang harus dikerjakan sendiri-sendiri. Dan puasa sunnah bukan turunan dari puasa wajib. Sehingga tidak boleh digabungkan niatnya." (Fatawa Syabakah Islamiyah nomor 7273)

BACA JUGA: Jadwal Puasa Rajab 2024 Lengkap dengan Bacaan Niatnya

Pendapat kedua, boleh menggabungkan niat puasa sunnah dan puasa wajib, selama puasa sunnah itu tidak memiliki kaitan dengan puasa wajib.

Imam Ibnu Utsaimin mengatakan:

من صام يوم عرفة ، أو يوم عاشوراء وعليه قضاء من رمضان فصيامه صحيح ، لكن لو نوى أن يصوم هذا اليوم عن قضاء رمضان حصل له الأجران : أجر يوم عرفة ، وأجر يوم عاشوراء مع أجر القضاء ، هذا بالنسبة لصوم التطوع المطلق الذي لا يرتبط برمضان

"Orang yang melakukan puasa hari arafah, atau puasa hari asyura, dan dia punya tanggungan qadha Ramadhan, maka puasanya sah. Dan jika dia meniatkan puasa pada hari itu sekaligus qadha Ramadhan, maka dia mendapatkan dua pahala: (1) Pahala puasa Arafah, atau pahala puasa Asyura, dan (2) Pahala puasa qadha. Ini untuk puasa sunnah mutlak yang tidak ada hubungannya dengan Ramadhan." (Fatawa as-Shiyam, 438)