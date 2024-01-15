Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Bolehkah Niat Puasa Rajab Sekaligus Membayar Utang Puasa Ramadhan?

Hantoro , Jurnalis-Senin, 15 Januari 2024 |18:15 WIB
Bolehkah Niat Puasa Rajab Sekaligus Membayar Utang Puasa Ramadhan?
Ilustrasi hukum puasa Rajab sekaligus bayar utang puasa Ramadhan. (Foto: Freepik)
A
A
A

BOLEHKAH niat puasa Rajab sekaligus membayar utang puasa Ramadhan? Ada dua pendapat ulama mengenai hukum menggabungkan puasa sunnah dan qadha Ramadhan. 

Pendapat pertama, tidak boleh menggabungkan niat puasa sunnah, termasuk pada bulan Rajab, dengan qadha Ramadhan yang bersifat wajib.

Info grafis keistimewaan bulan Rajab. (Foto: Okezone)

Dilansir Konsultasisyariah.com, Ustadz Ammi Nur Baits ST BA menerangkan dalam Fatawa Syabakah Islamiyah dinyatakan:

فإن من عليه صيام واجب من قضاء رمضان، أو من كفارة، أو نحو ذلك، فلا يصح له أن يجمعه مع صوم التطوع بنية واحدة، لأن كلاً من الصوم الواجب وصوم التطوع عبادة مقصودة مستقلة عن الأخرى، ولا تندرج تحتها، فلا يصح أن يجمع بينهما بنية واحدة

"Orang yang melaksanakan puasa wajib, baik qadha Ramadhan, puasa kaffarah, atau puasa lainnya, tidak sah untuk digabungkan niatnya dengan puasa sunnah. Karena masing-masing, baik puasa wajib maupun puasa sunnah, keduanya adalah ibadah yang harus dikerjakan sendiri-sendiri. Dan puasa sunnah bukan turunan dari puasa wajib. Sehingga tidak boleh digabungkan niatnya." (Fatawa Syabakah Islamiyah nomor 7273)

Pendapat kedua, boleh menggabungkan niat puasa sunnah dan puasa wajib, selama puasa sunnah itu tidak memiliki kaitan dengan puasa wajib.

Imam Ibnu Utsaimin mengatakan:

من صام يوم عرفة ، أو يوم عاشوراء وعليه قضاء من رمضان فصيامه صحيح ، لكن لو نوى أن يصوم هذا اليوم عن قضاء رمضان حصل له الأجران : أجر يوم عرفة ، وأجر يوم عاشوراء مع أجر القضاء ، هذا بالنسبة لصوم التطوع المطلق الذي لا يرتبط برمضان

"Orang yang melakukan puasa hari arafah, atau puasa hari asyura, dan dia punya tanggungan qadha Ramadhan, maka puasanya sah. Dan jika dia meniatkan puasa pada hari itu sekaligus qadha Ramadhan, maka dia mendapatkan dua pahala: (1) Pahala puasa Arafah, atau pahala puasa Asyura, dan (2) Pahala puasa qadha. Ini untuk puasa sunnah mutlak yang tidak ada hubungannya dengan Ramadhan." (Fatawa as-Shiyam, 438) 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/21/330/3106381/apakah-puasa-rajab-ada-dalilnya-dV1WA5TshC.jpg
Apakah Puasa Rajab Ada Dalilnya?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/17/330/3105252/pentingnya-memperbanyak-istigfar-di-bulan-rajab-1AKEGvWNGH.jpg
Pentingnya Memperbanyak Istigfar di Bulan Rajab
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/09/330/3102887/berbuka_puasa-vmgF_large.jpg
Tata Cara Puasa Syaban: Niat, Keutamaan, dan Hikmah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/07/330/3102312/alasan-bulan-rajab-dikatakan-bulan-menanam-4cZ4lTU5E7.jpg
Alasan Bulan Rajab Dikatakan Bulan Menanam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/07/330/3102136/amalan-yang-dianjurkan-pada-1-hingga-10-rajab-vnQSQzZyYP.jpg
Amalan yang Dianjurkan pada 1 hingga 10 Rajab
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/02/614/3100742/apa-saja-larangan-rasulullah-di-bulan-rajab-6X1Yt525JD.jpg
Apa Saja Larangan Rasulullah di Bulan Rajab?
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement