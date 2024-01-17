Muhammadiyah: Idul Fitri 10 April 2024, Awal Ramadhan 11 Maret 2024

JAKARTA - Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah menetapkan Lebaran Idul Fitri di wilayah Indonesia tanggal 1 Syawal 1445 H jatuh pada hari Rabu Pahing, 10 April 2024 M. Sementara puasa di wilayah Indonesia tanggal 1 Ramadan 1445 H jatuh pada hari Senin Pahing, 11 Maret 2024 M.

Putusan ini tidak berbeda dengan jadwal libur nasional 2024 yang dikeluarkan pemerintah. Dimana dalam kalebeder libur dituliskan jika libur lebaran pada Rabu dan Kamis, 10 serta 11 April 2024.

Keputusan tersebut diambil berdasarakan berdasarkan hisab hakiki wujudul hilal yang dipedomani Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, hasil hisab awal bulan Ramadan, Syawal, dan Zulhijah 1445 H adalah sebagai berikut:

Keputusan itu disampaikan dalam surat bernomor 159/I.1/B/2023 yang ditandatagani Ketua Majelis Tarjih Hamim Ilyas dan Atang Solihin sebagai Wakil Sekretaris. Dalam surat tersebut disampaikan beberapa poin dari penetapan Ramadhan pada 11 Maret 2024 dan Idul Fitr 10 April 2024.

Berikut Beberapa Poin Putusan Majelis Tarjih PP Muhammadiyah Terkait Lebaran Idul Fitri

A. RAMADAN 1445 H

1. Pada hari Ahad Legi, 29 Syakban 1445 H bertepatan dengan 10 Maret 2024 M, ijtimak

jelang Ramadan 1445 H terjadi pada pukul 16:07:42 WIB.

2. Pada saat Matahari terbenam, Ahad, 10 Maret 2024 M, di wilayah Indonesia Bulan

berada di atas ufuk (hilal sudah wujud) kecuali di Wilayah Maluku Utara, Papua, Papua

Barat dan Papua Barat Daya.

3. Di wilayah Indonesia tanggal 1 Ramadan 1445 H jatuh pada hari Senin Pahing, 11

Maret 2024 M.