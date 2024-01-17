Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM TAUSYIAH

Muhammadiyah: Idul Fitri 10 April 2024, Awal Ramadhan 11 Maret 2024

Maruf El Rumi , Jurnalis-Rabu, 17 Januari 2024 |21:01 WIB
Muhammadiyah: Idul Fitri 10 April 2024, Awal Ramadhan 11 Maret 2024
A
A
A

JAKARTA - Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah menetapkan Lebaran Idul Fitri di wilayah Indonesia tanggal 1 Syawal 1445 H jatuh pada hari Rabu Pahing, 10 April 2024 M. Sementara puasa di wilayah Indonesia tanggal 1 Ramadan 1445 H jatuh pada hari Senin Pahing, 11 Maret 2024 M.

Putusan ini tidak berbeda dengan jadwal libur nasional 2024 yang dikeluarkan pemerintah. Dimana dalam kalebeder libur dituliskan jika libur lebaran pada Rabu dan Kamis, 10 serta 11 April 2024. 

Keputusan tersebut diambil berdasarakan berdasarkan hisab hakiki wujudul hilal yang dipedomani Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, hasil hisab awal bulan Ramadan, Syawal, dan Zulhijah 1445 H adalah sebagai berikut:

Keputusan itu disampaikan dalam surat bernomor 159/I.1/B/2023 yang ditandatagani Ketua Majelis Tarjih Hamim Ilyas dan Atang Solihin sebagai Wakil Sekretaris. Dalam surat tersebut disampaikan beberapa poin dari penetapan Ramadhan pada 11 Maret 2024 dan Idul Fitr 10 April 2024.

Berikut Beberapa Poin Putusan Majelis Tarjih PP Muhammadiyah Terkait Lebaran Idul Fitri

A. RAMADAN 1445 H

1. Pada hari Ahad Legi, 29 Syakban 1445 H bertepatan dengan 10 Maret 2024 M, ijtimak

jelang Ramadan 1445 H terjadi pada pukul 16:07:42 WIB.

2. Pada saat Matahari terbenam, Ahad, 10 Maret 2024 M, di wilayah Indonesia Bulan

berada di atas ufuk (hilal sudah wujud) kecuali di Wilayah Maluku Utara, Papua, Papua

Barat dan Papua Barat Daya.

3. Di wilayah Indonesia tanggal 1 Ramadan 1445 H jatuh pada hari Senin Pahing, 11

Maret 2024 M.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/27/320/3142316//libur_idul_adha-EvtY_large.jpg
Jadwal Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Idul Adha 2025, Catat Tanggalnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/09/624/3129266//sekolah-sSav_large.jpg
Siswa Masuk Sekolah Mulai Hari Ini 9 April 2025 Usai Libur Lebaran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/08/338/3129150//libur_lebaran-7cPT_large.jpg
Libur Lebaran Berakhir, 1,7 Juta Kendaraan Lintasi Jalur Puncak Bogor Didominasi Motor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/08/337/3129145//pemerintah-0L1p_large.jpg
Hari Pertama Kerja Usai Libur Lebaran, Menhut Raja Juli Tancap Gas Akan Tinjau Perhutanan   
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/07/338/3128869//mudik_lebaran-VvCM_large.jpg
Hari Terakhir Libur Lebaran, 12.853 Orang Mudik dari Stasiun Gambir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/07/549/3128779//harga_tiket_masuk_bali_zoo_destinasi_yang_dikunjungi_jokowi_dan_keluarga_di_momen_liburan_lebaran-e8Pw_large.jpg
Harga Tiket Masuk Bali Zoo, Destinasi yang Dikunjungi Jokowi dan Keluarga di Momen Liburan Lebaran
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement