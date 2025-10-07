Advertisement
HOME MUSLIM DOA HARIAN

Bacaan Doa agar Timnas Indonesia Menang Lawan Arab Saudi dan Irak

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Selasa, 07 Oktober 2025 |09:39 WIB
Bacaan Doa agar Timnas Indonesia Menang Lawan Arab Saudi dan Irak
Bacaan Doa agar Timnas Indonesia Menang Lawan Arab Saudi dan Irak (Ilustrasi/Dok PSSI)
A
A
A

JAKARTA - Ada doa yang dapat dipanjatkan agar Timnas Indonesia bisa meraih kemenangan melawan Arab Saudi dan Irak. Doa ini juga sebagai bentuk dukungan terhadap Rizky Ridho dan kawan-kawan. 

Diketahui, Timnas Indonesia akan menjalani 2 pertandingan krusial dalam babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Anak asuhan Patrick Kluivert itu tergabung di Grup B, bersama Arab Saudi dan Irak. 

Kedua pertandingan pada Oktober ini menjadi penentuan bagi skuad Garuda untuk dapat lolos ke Piala Dunia. Sebagai suporter, tentu dukungan terus diberikan kepada Rizki Ridho dan kawan-kawan. 

Sebagai pendukung, bisa melangitkan doa untuk para pemain agar bisa meraih kemenangan. Walaupun sebenarnya, tidak ada doa khusus untuk dapat memenangkan pertandingan. 

Meski begitu, suporter baik yang menonton langsung maupun lewat layar kaca bisa membaca doa memohon kemudahan. 

1. Doa agar Timnas Indonesia Diberikan Kemenangan

Melansir laman Rumaysho, Selasa (7/10/2025), doa ini adalah doa yang shahih dari Nabi Muhammad SAW berisi permohonan berbagai kemudahan dalam segala urusan.

Dari Anas bin Malik, beliau berkata bahwa Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

اللَّهُمَّ لاَ سَهْلَ إِلاَّ مَا جَعَلْتَهُ سَهْلاً وَأَنْتَ تَجْعَلُ الحَزْنَ إِذَا شِئْتَ سَهْلاً

Arab latin: Allahumma laa sahla illa maa ja’altahu sahlaa, wa anta taj’alul hazna idza syi’ta sahlaa.

Artinya: "Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali yang Engkau buat mudah. Dan engkau menjadikan kesedihan (kesulitan), jika Engkau kehendaki pasti akan menjadi mudah." 

 

Halaman:
1 2
Telusuri berita muslim lainnya
