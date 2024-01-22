Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Ayat-Ayat Suci Alquran Bisa Jadi Terapi Dengar, Ini Efek Positifnya

Hantoro , Jurnalis-Selasa, 23 Januari 2024 |07:23 WIB
Ayat-Ayat Suci Alquran Bisa Jadi Terapi Dengar, Ini Efek Positifnya
Ilustrasi sains ungkap ayat-ayat suci Alquran bisa jadi terapi dengar. (Foto: Freepik)
A
A
A

AYAT-ayat suci Alquran ternyata bisa menjadi terapi dengar bagi umat manusia. Berdasarkan hasil sebuah penelitian sains membuktikan bahwa orang non-Muslim yang tidak mengerti bahasa Arab memiliki efek terapi dan menenangkan dari ayat Alquran. Demikian diungkapkan The Islamic Organisation for Medical Sciences di Kuwait. 

Dilansir laman Everymuslim, Assistant Secretary General Dr Ahmed Rajai Al Jindi menerangkan bahwa penelitian dilakukan oleh ilmuwan sains medis Dr Ahmed Al Qadhi.

Info grafis keistimewaan membaca Alquran. (Foto: Okezone)

Dia mempresentasikan hasil utama dari studi untuk sebuah konferensi khusus yang diselenggarakan oleh masyarakat Islam di Amerika Utara.

Dr Al Jindi mengatakan percobaan yang dilakukan oleh Dr Al Qadhi membuktikan bahwa perubahan fisiologis terjadi pada sistem saraf otak dari sampel pasien yang mendengarkan pembacaan Alquran ketika sedang dipantau oleh sistem yang sangat canggih di klinik yang terletak di Panama City di negara bagian AS dari Florida. 

