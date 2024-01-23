Inilah Sosok yang Merindukan Kiamat Datang

INILAH sosok yang merindukan kiamat datang. Hari kiamat disebut juga hari akhir karena merupakan hari ketika kehidupan di alam semesta benar-benar berakhir dan kesempatan beramal salih telah ditutup.

Namun, tidak ada satu pun makhluk di bumi ini mengetahui kapan hari kiamat akan datang. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahuinya.

Pengetahuan mengenai kapan hari kiamat tiba telah tertuang dalam beberapa ayat Alquran, salah satunya di Surat Al A'raf Ayat 187:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي لَا يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَا إِلَّا هُوَ

"Mereka menanyakan kepadamu tentang kiamat: 'Kapankah terjadinya?' Katakanlah: 'Sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu adalah pada sisi Tuhanku; tidak seorang pun yang dapat menjelaskan waktu kedatangannya selain Dia'." (QS Al A'raf: 187)

Sosok yang Merindukan Kiamat

KH Hodari Mahdan Abdallah atau akrab disapa Gus Hodari mengatakan kaum Muslimin hendaknya memperbanyak amal salih untuk bekal di akhirat kelak.

Setelah terbiasa dalam beramal, umat Islam termasuk orang yang justru merindukan datangnya kematian atau bahkan hari kiamat.

"Tanpa tahu jadwal pasti kiamat, kita bisa terus berbuat baik dan beramal hingga tiba ajal kita," jelasnya saat memimpin bedah kitab karya ulama Nusantara, di Bogor, dikutip dari nu.or.id, Selasa (23/1/2024).

Tanda-Tanda Kiamat

Ada tanda-tanda kiamat yang bisa diketahui sebelum terjadinya hari akhir ini. Berikut penjelasannya, sebagaimana dikutip dari tayangan di kanal YouTube Ceramah Ustadz Khalid Zeed Abdullah Basalamah.

1. Keluarnya Dajjal

Dajal memiliki arti kekacauan. Dajjal akan keluar dari negeri Persia. Persia tergolong dalam suatu suku pada negara Iran.

Ustadz Dr Khalid Basalamah Lc MA menjelaskan, ketika sudah turun, maka Dajjal dan pengikutnya akan membuat kerusakan di bumi selama 40 hari.

2. Keluarnya Imam Mahdi

Imam Mahdi merupakan keturunan asli Rasulullah Shallallahu alaihi wassallam. Imam Mahdi juga mempunyai nama yang sama persis seperti Rasulullah, yaitu Muhammad bin Abdullah.

Imam Mahdi-lah yang nantinya memimpin perang jihad untuk mengejar Dajjal ketika sudah berada di Palestina. Ketika Imam Mahdi telah sampai untuk mengejar Dajjal, maka turunlah tanda-tanda selanjutnya.