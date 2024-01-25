Bintang Mengeluarkan Cahaya, Alquran dan Sains Ungkap Penyebabnya

Ilustrasi Alquran dan sains ungkap penyebab bintang di langit bisa mengeluarkan cahaya. (Foto: Istimewa/NASA)

ALQURAN dan sains menjelaskan bahwa bintang merupakan salah satu benda langit yang paling mudah dikenali. Pasalnya, bintang memiliki pancaran cahaya yang sangat indah. Keajaiban bintang pun sudah dijelaskan lengkap di kitab suci Alquran.

Tapi tahukah Anda, bintang yang terlihat kecil dari bumi sebenarnya adalah sebuah benda yang berukuran sangat masif. Cahaya bintang yang terlihat dekat dari bumi ternyata berjarak sangat jauh. Hal tersebut sebagaimana diterangkan dalam sebuah ayat suci Alquran.

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Surah At-Tariq Ayat 3:

النَّجْمُ الثَّاقِبُ

Artinya: "(Yaitu) bintang yang cahayanya menembus." (QS At-Tariq: 3)

Dilansir buku "Sains Berbasis Alquran" karya Ridwan Abdullah Sani, dijelaskan bahwa cahaya bintang muncul akibat pancaran sinar gamma yang dihasilkan oleh reaksi inti fusi pada bintang.

Ketika radiasi tersebut menembus bagian luar bintang, sebagian energinya berkurang sehingga gelombangnya berubah dan menjadi cahaya tampak.