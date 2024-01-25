Barakallah, 135 Gedung KUA dan Manasik Haji Akan Dibangun Sepanjang 2024

KEMENTERIAN Agama akan membangun 135 Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA (Kantor Urusan Agama) dengan skema pembiayaan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sepanjang 2024. Dimulai 2015, sudah ada 1.603 KUA yang telah dibangun, selain 25 Gedung KUA yang pembangunannya menggunakan skema pembiayaan Rupiah Murni (RM).

Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kemenag Kamaruddin Amin mengatakan pihaknya telah menyiapkan anggaran sekira Rp2 miliar.

"Pembangunan KUA dan Manasik Haji melalui skema SBSN bukanlah hal baru, karena pekerjaan ini bersifat rutin. Setiap tahun harus menghasilkan progres lebih baik dari tahun sebelumnya," ungkapnya di Jakarta, Selasa 23 Januari 2024, dikutip dari Kemenag.go.id.

"Saya tidak pernah ragu terkait pelaksanaan SBSN KUA ini, karena capaian target tiap tahun sangat bagus dan memuaskan," katanya.

Ia memaparkan, target pembangunan KUA pada 2023 terrealisasi hingga 99,6 persen. Capaian ini patut disyukuri, meski ada beberapa aspek yang perlu mendapat perhatian.

"Untuk 2024, targetnya adalah menyelesaikan proyek pembangunan KUA dan Manasik Haji skema SBSN sebelum bulan Oktober, sejalan dengan berakhirnya masa pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wapres Ma'ruf Amin," imbuhnya.