HOME MUSLIM TAUSYIAH

Rasi bintang di Malam Hari sebagai Petunjuk Jalan Para Pelaut, Begini Penjelasan Alquran dan Sains

Hantoro , Jurnalis-Sabtu, 27 Januari 2024 |08:27 WIB
Rasi bintang di Malam Hari sebagai Petunjuk Jalan Para Pelaut, Begini Penjelasan Alquran dan Sains
Ilustrasi Alquran dan sains mengungkap rasi bintang di malam hari sebagai petunjuk jalan para pelaut. (Foto: Shutterstock)
ALQURAN dan sains menjelaskan kegunaan rasi bintang di malam hari sebagai petunjuk jalan para pelaut. Rasi bintang rupanya bisa dijadikan petunjuk arah, selain kompas. Ternyata hal ini sudah dilakukan pelaut dan petani di zaman dulu. 

Dilansir buku "Amazing!!! Cerita-Cerita Sains Terbaik dari Alquran", penggunaan rasi bintang sebagai petunjuk arah ternyata sudah jauh dijelaskan dalam Alquran Surat Al An'am Ayat 97.

Info grafis keistimewaan membaca Alquran. (Foto: Okezone)

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ۗ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Artinya: "Dan Dialah yang menjadikan bintang-bintang bagimu, agar kamu menjadikannya petunjuk dalam kegelapan di darat dan di laut. Sesungguhnya Kami telah menjelaskan tanda-tanda kebesaran (Kami) kepada orang-orang yang mengetahui." (QS Al An'am: 97) 

1 2
