HOME MUSLIM TAUSYIAH

Tanggal 27 Rajab 2024 Hari Apa? Momen Diperingatinya Isra Miraj

Hantoro , Jurnalis-Senin, 29 Januari 2024 |18:29 WIB
Tanggal 27 Rajab 2024 Hari Apa? Momen Diperingatinya Isra Miraj
Ilustrasi tanggal 27 Rajab 2024 momen diperingatinya Isra Miraj. (Foto: Freepik)
A
A
A

TANGGAL 27 Rajab 2024 hari apa? Peristiwa ini disebut juga terjadinya Isra Miraj. Tapi, para ulama berbeda pendapat mengenai kapan Isra Miraj terjadi. 

Seperti telah Okezone himpun, adapun tanggal 27 Rajab 2024 Masehi/1445 Hijriah atau Isra Miraj tahun ini bertepatan dengan Kamis 8 Februari.

Info grafis keistimewaan bulan Rajab. (Foto: Okezone)

Diketahui bahwa Isra Miraj merupakan peristiwa penting dalam agama Islam. Sejarah Isra Miraj berisi perjalanan Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wassallam menembus langit ketujuh. Kemudian bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala di Sidratul Muntaha atau langit tertinggi.

Ketika peristiwa Isra Miraj itu Rasulullah Shallallahu alaihi wassallam berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian menerima perintah sholat fardhu lima waktu untuk semua Muslim.

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ ءَايَاتِنَا إِنَّه هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِير

"Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya (Muhammad Shallallahu alaihi wassallam) pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsha yang telah Kami berkahi sekelilingnya agar Kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda (kebesaran) Kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." (Quran Surat Al Isra (17) Ayat 1) 

