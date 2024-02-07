Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Viral Penjual Parfum di Makkah Jago Bahasa Jawa, Netizen: Vibes-nya Kayak di Ampel Surabaya

Khusnul Khatimah , Jurnalis-Rabu, 07 Februari 2024 |11:15 WIB
Viral Penjual Parfum di Makkah Jago Bahasa Jawa, Netizen: Vibes-nya Kayak di Ampel Surabaya
Viral penjual parfum di Makkah jago bahasa Jawa. (Foto: Instagram @arifff_abdurrahmannn)
A
A
A

VIRAL penjual parfum di wilayah Taif, Kota Makkah, Arab Saudi, jago berbicara bahasa Jawa. Kemampuan tersebut pun menjadi perbincangan warganet di linimasa media sosial. 

Dikutip dari unggahan viral akun Instagram @arifff_abdurrahmannn, tampak seorang laki-laki Arab penjual parfum sedang berbicara menggunakan bahasa Jawa dengan jamaah haji atau umrah dari Indonesia. Peristiwa itu tepatnya terjadi di sebuah peternakan unta di Taif, Makkah.

Pria Arab penjual parfum yang menggunakan gamis berwarna lilac tersebut berbicara dengan percaya diri menggunakan bahasa Jawa kepada para pembeli dari Indonesia.

Dengan menggendong tas dan membawa sejumlah parfum yang masih di dalam kardus kecil, dia menawarkan dagangannya dengan harga yang cocok. 

Viral penjual parfum di Makkah jago bahasa Jawa. (Foto: Instagram @arifff_abdurrahmannn)

"Satus ewu papat," ucap laki-laki Arab tersebut menggunakan bahasa Jawa saat ditanya harga parfum yang dijual.

Bahkan, penjual tersebut dapat melakukan tawar-menawar. Dengan lancar dirinya membalas harga yang diajukan pembeli dengan menggunakan bahasa Jawa. 

"Seket ewu loro. Murah iki loro, telu, papat. Ora tuku, ora popo," ucapnya lagi kepada para pembeli.

Dalam video viral singkat tersebut penjual parfum itu mengatakan bahwa dirinya berasal dari Yaman. 

