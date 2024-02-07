Momen Isra Miraj, Simak Jadwal Sholat Kamis 8 Februari 2024 M/27 Rajab 1445 H

DI momen Isra Miraj ini mari simak jadwal sholat hari Kamis 8 Februari 2024 Masehi/27 Rajab 1445 Hijriah. Dapat sangat membantu semua Muslim di Indonesia dalam menunaikan ibadah sholat fardhu secara berjamaah di masjid.

Berikut jadwal sholat untuk semua daerah di Indonesia, sebagaimana lengkap terdapat dalam Okezone Muslim:

1. Jayapura (WIT)

Imsak: 04.17

Subuh: 04.27

Zuhur: 11.55

Asar: 15.14

Magrib: 18.01

Isya: 19.12

BACA JUGA: 30 Contoh Ucapan Isra Miraj untuk Keluarga dan Rekan Kantor

2. Denpasar (WITA)

Imsak: 04.51

Subuh: 05.01

Zuhur: 12.37

Asar: 15.52

Magrib: 18.50

Isya: 20.02