HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Momen Isra Miraj, Simak Jadwal Sholat Kamis 8 Februari 2024 M/27 Rajab 1445 H

Hantoro , Jurnalis-Kamis, 08 Februari 2024 |04:08 WIB
Momen Isra Miraj, Simak Jadwal Sholat Kamis 8 Februari 2024 M/27 Rajab 1445 H
Ilustrasi jadwal sholat di momen Isra Miraj. (Foto: Freepik)
A
A
A

DI momen Isra Miraj ini mari simak jadwal sholat hari Kamis 8 Februari 2024 Masehi/27 Rajab 1445 Hijriah. Dapat sangat membantu semua Muslim di Indonesia dalam menunaikan ibadah sholat fardhu secara berjamaah di masjid.

Berikut jadwal sholat untuk semua daerah di Indonesia, sebagaimana lengkap terdapat dalam Okezone Muslim

Info grafis makna di balik pengurangan jumlah waktu sholat saat peristiwa Isra Miraj. (Foto: Okezone)

1. Jayapura (WIT)

Imsak: 04.17

Subuh: 04.27

Zuhur: 11.55

Asar: 15.14

Magrib: 18.01

Isya: 19.12 

2. Denpasar (WITA)

Imsak: 04.51

Subuh: 05.01

Zuhur: 12.37

Asar: 15.52

Magrib: 18.50

Isya: 20.02 

Topik Artikel :
Jadwal Sholat sholat isra miraj
