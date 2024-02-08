Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM TAUSYIAH

Isra Miraj, Komitmen Keimanan, dan Kesalehan Sosial

Tim Okezone , Jurnalis-Kamis, 08 Februari 2024 |14:03 WIB
Isra Miraj, Komitmen Keimanan, dan Kesalehan Sosial
Ilustrasi Menag Yaqut Cholil Qoumas menjelaskan makna besar di balik peristiwa Isra Miraj. (Foto: Dok Kemenag.go.id)
A
A
A

ISRA Miraj adalah peristiwa perjalanan Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wassallam dari Masjidil Haram di Makkah ke Masjidil Aqsa di Yerussalem (Isra). Dilanjutkan ke Sidratul Muntaha atau langit ketujuh (Miraj). Ulama berpendapat bahwa peristiwa ini terjadi pada malam 27 Rajab tahun ke-10 kenabian.

Oleh-oleh terbesar dari peristiwa ini adalah perintah sholat lima waktu. Secara etimologi, sholat berarti doa (berpengharapan). Sedang terminologi, sholat berarti ibadah berupa ucapan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. 

Takbir atau "Allahu Akbar" adalah bentuk penghambaan atas kemahabesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Ini adalah pengakuan berdimensi tauhid, mengesakan Allah Ta'ala, cermin kepatuhan dalam relasi vertikal antara hamba dan Tuhan. 

Info grafis Isra Miraj. (Foto: Okezone)

Sholat diakhiri dengan salam (doa keselamatan), sembari menoleh ke kanan dan ke kiri. Salam pada pengujung sholat mengantarkan hamba dari ritual berdimensi spiritual kepada kesalehan sosial.

Salam membangun kesadaran bahwa manusia adalah makhluk sosial. Karenanya, perlu terus diingatkan tentang pentingnya membangun kedamaian, persaudaraan, kerukunan, dan merekatkan ikatan kemanusiaan. 

Sholat mencegah manusia dari perbuatan keji (fakhsya) dan munkar. Sebagian ulama menerjemahkan fakhsya sebagai sesuatu yang melampaui batas dalam keburukan (kekejian), baik ucapan maupun perbuatan, misalnya kemusyrikan, kekikiran, perzinaan, termasuk caci maki dan hinaan.

Sedang munkar, sebagian ulama mendefinisikan sebagai segala sesuatu yang melanggar norma-norma agama dan budaya atau adat-istiadat suatu masyarakat. 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/29/330/3108675/isra_miraj-cGXA_large.jpg
Ceramah Singkat Isra Miraj 2025, Hikmah di Balik Perjalanan Nabi Muhammad SAW
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/29/614/3108656/isra_miraj-5Xml_large.jpg
25 Link Twibbon Isra Miraj 2025 Terbaru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/28/618/3108509/doa-kVHS_large.jpg
Ini Doa Malam Isra Miraj 27 Rajab untuk Kabulkan Hajat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/26/614/3107932/menag_nasaruddin_umar-ZefB_large.jpg
Peringatan Isra Miraj, Menag Ajak Tegakkan Sholat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/24/330/3107483/isra_miraj-q0KS_large.jpg
5 Khutbah Jumat tentang Isra Miraj, Penuh Makna Mendalam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/23/330/3107083/momen_sambutan-RNkQ_large.jpg
5 Contoh Sambutan Ketua Panitia Isra Miraj, Bisa Jadi Referensi 
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement