Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM TAUSYIAH

Kisah Nabi Meminta Keringanan Sholat dari 50 Menjadi 5 Waktu saat Isra Miraj

Hantoro , Jurnalis-Kamis, 08 Februari 2024 |16:08 WIB
Kisah Nabi Meminta Keringanan Sholat dari 50 Menjadi 5 Waktu saat Isra Miraj
Ilustrasi kisah Nabi meminta keringanan jumlah sholat saat Isra Miraj. (Foto: Freepik)
A
A
A

INILAH kisah Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wassallam meminta keringanan sholat dari 50 menjadi 5 waktu saat Isra Miraj. Diketahui bahwa Isra Miraj adalah perjalanan Rasulullah menuju langit tertinggi untuk menerima perintah sholat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Semula Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan sholat sebanyak 50 waktu dalam sehari semalam. Kemudian Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wassallam meminta keringanan hingga akhirnya menjadi 5 waktu.

Info grafis makna di balik pengurangan jumlah waktu sholat saat peristiwa Isra Miraj. (Foto: Okezone)

Perintah sholat 50 waktu tersebut kemudian diceritakan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wassallam ke Nabi Musa Alaihissallam di langit keenam sesuai menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Mufasir Jalaluddin Al mahalli dalam kitab "Tafsir Jalalain" menerangkan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wassallam mengatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala mewahyukan kepada Nabi secara langsung.

Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mewajibkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wassallam 50 kali sholat untuk setiap hari. Setelah itu lalu Nabi Muhammad turun hingga tempat Nabi Musa Alaihissallam di langit keenam.

Maka Nabi Musa Alaihissallam bertanya kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wassallam, "Apakah yang diwajibkan oleh Rabbmu atas umatmu?" 

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/29/330/3108675/isra_miraj-cGXA_large.jpg
Ceramah Singkat Isra Miraj 2025, Hikmah di Balik Perjalanan Nabi Muhammad SAW
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/29/614/3108656/isra_miraj-5Xml_large.jpg
25 Link Twibbon Isra Miraj 2025 Terbaru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/28/618/3108509/doa-kVHS_large.jpg
Ini Doa Malam Isra Miraj 27 Rajab untuk Kabulkan Hajat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/26/614/3107932/menag_nasaruddin_umar-ZefB_large.jpg
Peringatan Isra Miraj, Menag Ajak Tegakkan Sholat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/24/330/3107483/isra_miraj-q0KS_large.jpg
5 Khutbah Jumat tentang Isra Miraj, Penuh Makna Mendalam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/23/330/3107083/momen_sambutan-RNkQ_large.jpg
5 Contoh Sambutan Ketua Panitia Isra Miraj, Bisa Jadi Referensi 
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement