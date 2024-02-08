Kisah Nabi Meminta Keringanan Sholat dari 50 Menjadi 5 Waktu saat Isra Miraj

Ilustrasi kisah Nabi meminta keringanan jumlah sholat saat Isra Miraj. (Foto: Freepik)

INILAH kisah Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wassallam meminta keringanan sholat dari 50 menjadi 5 waktu saat Isra Miraj. Diketahui bahwa Isra Miraj adalah perjalanan Rasulullah menuju langit tertinggi untuk menerima perintah sholat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Semula Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan sholat sebanyak 50 waktu dalam sehari semalam. Kemudian Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wassallam meminta keringanan hingga akhirnya menjadi 5 waktu.

Perintah sholat 50 waktu tersebut kemudian diceritakan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wassallam ke Nabi Musa Alaihissallam di langit keenam sesuai menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Mufasir Jalaluddin Al mahalli dalam kitab "Tafsir Jalalain" menerangkan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wassallam mengatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala mewahyukan kepada Nabi secara langsung.

Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mewajibkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wassallam 50 kali sholat untuk setiap hari. Setelah itu lalu Nabi Muhammad turun hingga tempat Nabi Musa Alaihissallam di langit keenam.

Maka Nabi Musa Alaihissallam bertanya kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wassallam, "Apakah yang diwajibkan oleh Rabbmu atas umatmu?"