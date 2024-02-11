Sejak Kapan Lautan Jadi Jalur Transportasi Manusia? Ini Penjelasan Alquran dan Sains

Ilustrasi Alquran dan sains mengungkap awal mula lautan luas jadi jalur transportasi umat manusia. (Foto: Istimewa/worldatlas)

ALQURAN dan sains membeberkan lautan luas menjadi jalur transportasi umat manusia. Lautan sendiri berdampingan dengan daratan bumi yang menjadi tempat tinggal manusia dan lainnya.

Untuk dapat berpindah dari satu tempat ke tempat lain, manusia kemudian membuat alat transportasi, baik di daratan maupun lautan luas.

Dilansir buku "Tafsir Alquran Tematik: Pelestarian Lingkungan Hidup" yang disusun Lajnah Pentashihan Mushaf Alquran Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, mengungkap lautan sebagai jalur transportasi umat manusia.

Laut merupakan wilayah paling mudah digunakan untuk mengoperasikan berbagai jenis alat transportasi yang memungkinkan, seperti perahu, kapal, sampan, rakit, dan sebagainya.

Tidak memerlukan biaya untuk membuat jalan khusus (prasarana) sebagaimana di daratan, juga tidak memerlukan peralatan supercanggih sebagaimana pada transportasi udara.

Benda yang mengapung di atas air dapat digunakan sebagai alat transportasi. Sejak dahulu kala manusia sudah terbiasa mengarungi samudera luas dengan perahu tanpa mesin, cukup dengan layar yang dikembangkan lalu digerakkan oleh tenaga angin.