Inilah Perbedaan Taaruf dengan Khitbah Buat yang Sedang Cari Jodoh

INILAH perbedaan taaruf dengan khitbah buat yang sedang cari jodoh. Diketahui bahwa taaruf dan khitbah adalah bagian dari jalan menuju pernikahan sesuai syariat Islam.

Agama Islam sendiri telah memberikan konsep yang jelas tentang tata cara pernikahan berlandaskan Alquran dan As-Sunnah yang shahih, di antaranya adalah taaruf dan khitbah.

Lantas apa perbedaan taaruf dan khitbah? Berikut ini penjelasannya, sebagaimana telah Okezone himpun:

Pengertian Taaruf

Dikutip dari Konsultasisyariah.com, Ustadz Ammi Nur Baits ST BA menerangkan bahwa taaruf [التعارف] secara bahasa dari kata ta'arafa – yata'arafu [تعارف – يتعارف] yang artinya saling mengenal.

Kata ini ada dalam Alquran Surat Al Hujurat ayat 13:

يَاأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا

"Hai manusia sesungguhnya kami telah menciptakan kalian dari seorang pria dan seorang wanita, lalu menjadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kalian saling mengenal (li-ta'arofu) …" (QS Al Hujurat: 13)

"Diambil dari makna bahasa di atas, ta'aruf antara laki-laki dan wanita yang hendak menikah, berarti saling kenalan sebelum menuju jenjang pernikahan," jelas Ustadz Ammi.