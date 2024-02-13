Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM TAUSYIAH

Inilah Perbedaan Taaruf dengan Khitbah Buat yang Sedang Cari Jodoh

Hantoro , Jurnalis-Selasa, 13 Februari 2024 |10:12 WIB
Inilah Perbedaan Taaruf dengan Khitbah Buat yang Sedang Cari Jodoh
Ilustrasi perbedaan taaruf dengan khitbah. (Foto: Shutterstock)
A
A
A

INILAH perbedaan taaruf dengan khitbah buat yang sedang cari jodoh. Diketahui bahwa taaruf dan khitbah adalah bagian dari jalan menuju pernikahan sesuai syariat Islam.

Agama Islam sendiri telah memberikan konsep yang jelas tentang tata cara pernikahan berlandaskan Alquran dan As-Sunnah yang shahih, di antaranya adalah taaruf dan khitbah.

Lantas apa perbedaan taaruf dan khitbah? Berikut ini penjelasannya, sebagaimana telah Okezone himpun: 

Info grafis kriteria pasangan hidup ala Rasulullah. (Foto: Okezone)

Pengertian Taaruf

Dikutip dari Konsultasisyariah.com, Ustadz Ammi Nur Baits ST BA menerangkan bahwa taaruf [التعارف] secara bahasa dari kata ta'arafa – yata'arafu [تعارف – يتعارف] yang artinya saling mengenal.

Kata ini ada dalam Alquran Surat Al Hujurat ayat 13:

يَاأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا

"Hai manusia sesungguhnya kami telah menciptakan kalian dari seorang pria dan seorang wanita, lalu menjadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kalian saling mengenal (li-ta'arofu) …" (QS Al Hujurat: 13)

"Diambil dari makna bahasa di atas, ta'aruf antara laki-laki dan wanita yang hendak menikah, berarti saling kenalan sebelum menuju jenjang pernikahan," jelas Ustadz Ammi. 

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/614/3184613/sholat-hLb1_large.jpg
Suami Tak Sholat, Istri Boleh Nasihati?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/330/3184545/wanita-lNJw_large.jpg
Istri Punya Gaji Lebih, Suami Wajib Nafkahi?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/614/3182784/wanita_sholat-F2xd_large.jpg
Janda Masih dalam Masa Iddah, Bolehkah Dilamar?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/614/3182250/pernikahan-a0d1_large.jpg
Wanita yang Tidak Boleh Dinikahi dalam Islam, Siapa Saja?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/330/3182062/pernikahan-M0Bj_large.jpg
Apakah Wali Nikah Berhak Tentukan Mahar? Simak Penjelasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/614/3181449/pernikahan-usmk_large.jpg
Selain Ayah, Ini Urutan Wali Nikah bagi Pengantin Perempuan dalam Islam
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement