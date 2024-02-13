Kemenag Umumkan Penerima Bantuan Operasional Masjid Ramah 2024 Tahap I, Ini Cara Mengeceknya

KEMENTERIAN Agama (Kemenag) mengumumkan penerima Bantuan Operasional Masjid Ramah 2024 Tahap I. Takmir masjid pun diimbau memeriksa tautan yang disediakan.

"Untuk tahap II nanti akan kami umumkan lebih lanjut setelah proses di tahap I," ujar Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Kemenag Adib kepada wartawan pada Senin 12 Februari 2024.

Ia berharap bantuan ini tidak hanya berdampak secara fisik, tetapi juga mendorong masjid untuk menjadi lebih ramah dan inklusif.

Menurut dia, program ini bukan sekadar bantuan fisik, tetapi juga merupakan stimulus bagi masjid untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan pengelolaannya.

"Lebih dari sekadar bantuan fisik, ini adalah stimulan yang mendorong masjid untuk menggerakkan masjidnya semakin ramah," ungkapnya seperti dilansir Kemenag.go.id.