Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Usai Pemilu 2024, Khatib Jumat Diimbau Sampaikan Pesan Rekatkan Persaudaraan

Hantoro , Jurnalis-Kamis, 15 Februari 2024 |09:14 WIB
Usai Pemilu 2024, Khatib Jumat Diimbau Sampaikan Pesan Rekatkan Persaudaraan
Ilustrasi Kemenag mengimbau khatib Jumat menyampaikan pesan merekatkan persaudaraan usai Pemilu 2024. (Foto: Okezone)
A
A
A

DIREKTUR Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Kementerian Agama (Kemenag) Adib mengimbau khatib Jumat besok menyampaikan pesan merekatkan persaudaraan. Ajakan ini disampaikan terkait usainya gelaran Pemilu 2024.

"Kami mengimbau kepada para khatib Jumat untuk menyuarakan pesan merekatkan persaudaraan pasca-Pemilu 2024 di mimbar-mimbar masjid," ucapnya di Jakarta, Rabu 14 Februari 2024, dilansir Kemenag.go.id.

Info grafis tahapan dan jadwal penyelenggaraan Pemilu 2024. (Foto: Okezone)

Ia mengatakan, khatib Jumat memiliki peran sangat penting dalam memberi pemahaman dan pencerahan kepada umat terkait keutamaan menghargai keragaman pilihan politik. Perbedaan yang ada tidak semestinya menjadi sebab renggangnya hubungan persaudaraan.

"Selama proses kampanye di tengah masyarakat kerap terjadi perdebatan terkait pilihan politik. Karenanya, khatib punya peran penting untuk menjaga kondusivitas dan persaudaraan," bebernya.

"Jangan terpancing dengan isu-isu yang berpotensi menimbulkan konflik," imbuhnya. 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/330/3183499/khotbah-Rm3x_large.jpg
Khutbah Jumat: Generasi Muda dan Penguatan Pengetahuan hingga Akhlak di Era Digital
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/330/3180448/khotbah_jumat-9YDu_large.jpg
Khutbah Jumat : Mengejar Ridha Allah di Tengah Kesibukan Sehari-hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/330/3178943/khubah_jumat-tLXr_large.jpg
Khutbah Jumat: Etika Jaga Privasi saat Bermedsos, Jangan Sebar Aib
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/330/3170889/khutbah_jumat-UxJf_large.jpg
Khutbah Jumat: Sedekah, Raih Kebahagiaan Dunia dan Akhirat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/12/330/3169462/khutbah_jumat-HOxg_large.jpg
Khutbah Jumat: Pentingnya Jaga Lisan, Bisa Jadi Sumber Pahala atau Terseret Dosa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/22/330/3164625/khutbah_jumat-Wu8n_large.jpg
Khutbah Jumat : Siapkan Bekal Menuju Kematian
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement