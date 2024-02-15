Usai Pemilu 2024, Khatib Jumat Diimbau Sampaikan Pesan Rekatkan Persaudaraan

DIREKTUR Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Kementerian Agama (Kemenag) Adib mengimbau khatib Jumat besok menyampaikan pesan merekatkan persaudaraan. Ajakan ini disampaikan terkait usainya gelaran Pemilu 2024.

"Kami mengimbau kepada para khatib Jumat untuk menyuarakan pesan merekatkan persaudaraan pasca-Pemilu 2024 di mimbar-mimbar masjid," ucapnya di Jakarta, Rabu 14 Februari 2024, dilansir Kemenag.go.id.

Ia mengatakan, khatib Jumat memiliki peran sangat penting dalam memberi pemahaman dan pencerahan kepada umat terkait keutamaan menghargai keragaman pilihan politik. Perbedaan yang ada tidak semestinya menjadi sebab renggangnya hubungan persaudaraan.

"Selama proses kampanye di tengah masyarakat kerap terjadi perdebatan terkait pilihan politik. Karenanya, khatib punya peran penting untuk menjaga kondusivitas dan persaudaraan," bebernya.

"Jangan terpancing dengan isu-isu yang berpotensi menimbulkan konflik," imbuhnya.