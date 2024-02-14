Nyoblos Pemilu 2024, Ustadz Adi Hidayat: Semoga Lancar, Damai, Jujur, serta Bersih

USTADZ Adi Hidayat mengikuti Pemilu 2024. Dai kondang yang akrab disapa UAH itu mencoblos di tempat pemungutan suara kawasan Kota Bekasi, Jawa Barat.

"Alhamdulillah hari ini ikut mencoblos di TPS 70 Jakasetia Bekasi Selatan," tulis Ustadz Adi Hidayat dalam unggahannya di akun Instagram @adihidayatofficial, Rabu (14/2/2024).

Ia juga menyampaikan terima kasih kepada petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) yang sudah bekerja keras menyukseskan Pemilu 2024.

"Terima Kasih kepada seluruh petugas KPPS yang telah menyiapkan, melayani, dan memfasilitasi dengan sangat baik," ungkap Ustadz Adi Hidayat.