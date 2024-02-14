Antre Bareng Warga, Menag Gunakan Hak Suara Pemilu 2024 di TPS Rembang

Menag ikut antre saat gunakan hak suara Pemilu 2024 di TPS Rembang. (Foto: Kemenag.go.id)

MENTERI Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas menggunakan hak suara Pemilu 2024 di TPS 05 Kelurahan Leteh, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah.

Menag hadir pada pukul 10.00 WIB ditemani sang istri Eny Retno dan putri pertamanya Salma Aleeva. Menag tampak turut mengantre bersama warga lainnya.

"Saya hari ini bersama istri dan anak pertama saya pemilih pemula. Anak saya kebetulan pemilih pemula dan dia excited sekali ingin ikut berkontribusi," tutur Gus Men –sapaan akrab Menag, Rabu (14/2/2024), dilansir Kemenag.go.id.

"Mudah-mudahan apa yang kita kontribusikan dalam proses demokrasi ini betul-betul menghasilkan wakil rakyat yang mengerti dan paham tentang rakyatnya. Dan juga menghasilkan presiden yang mencintai rakyatnya," harapnya.

Menag juga tampak akrab bercengkerama dengan warga di TPS. Ia duduk di deretan kursi paling belakang dan tertib mengantre serta menghormati pemilih yang beberapa di antaranya lansia.

Ia bahkan sempat memapah mantan ketua RT, Bambang, yang kesulitan berjalan untuk duduk di antrean TPS.