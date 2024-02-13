Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Ini Hukum Golput dalam Pemilu Menurut Islam

Hantoro , Jurnalis-Rabu, 14 Februari 2024 |12:14 WIB
Ini Hukum Golput dalam Pemilu Menurut Islam
Ilustrasi hukum golput dalam pemilu menurut Islam. (Foto: Arif Julianto/Okezone)
INI hukum golput dalam pemilu menurut Islam. Diketahui bahwa golput merupakan kependekan dari golongan putih atau tidak ikut memilih dalam pemilihan umum.

Ustadz Dr Khalid Basalamah Lc MA menjelaskan bahwa golput dalam pemilu ada hukumnya menurut syariat Islam. Ia mengatakan hukumnya bisa dilihat dari dua sisi, yakni ajaran agama Islam dan negara.

Dai lulusan Arab Saudi ini mengatakan, dari sisi ajaran Islam, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan hamba-hamba-Nya patuh terhadap perintah pemimpin, dalam hal ini pemerintah.

Apalagi perintah itu mengandung kebaikan, salah satunya jangan golput. Hal tersebut berdasarkan dalil di Alquran:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Alquran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya." (QS An-Nisa': 59)

"Selama pemimpin, pemerintah, mengeluarkan instruksi, dan itu tidak bentrok dengan agama, bukan hal yang haram, tapi ini kebaikan," jelas Ustadz Khalid Basalamah dalam kanal YouTube Deddy Corbuzier.

"Karena kalau ada yang golput misalnya, menurut pertimbangan kacamata pemerintah, berarti nanti akan ada suara yang tidak masuk untuk mendukung, ada warga yang tidak ikut pesta demokrasi, berarti dia tidak setuju dong, jangan sampai nanti zalim sama dia, jadi dia disuruh ikut," imbuhnya. 

1 2
