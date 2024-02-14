Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Menag Imbau Tidak Perlu Lagi Mempertentangkan Perbedaan di Pemilu 2024

Hantoro , Jurnalis-Rabu, 14 Februari 2024 |18:03 WIB
Menag Imbau Tidak Perlu Lagi Mempertentangkan Perbedaan di Pemilu 2024
Menag mengimbau jangan lagi mempertentangkan perbedaan di Pemilu 2024. (Foto: Kemenag.go.id)
A
A
A

MENTERI Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas mengimbau tidak perlu lagi mempertentangkan perbedaan di Pemilu 2024. Hal ini diungkapkan usai masyarakat Indonesia melaksanakan pemilihan umum serentak untuk memilih presiden serta wakil rakyat. 

"Perbedaan menjadi hal yang tidak perlu lagi dipertentangkan. Perbedaan menjadi hal yang biasa saja," ucap Menag di Rembang, Rabu (14/2/2024), dikutip dari Kemenag.go.id.

Menag gunakan hak suara Pemilu 2024 di TPS Rembang. (Foto: Kemenag.go.id)

Gus Men –sapaan akrab Menag– berharap proses demokrasi yang dilakukan hari ini dapat menghasilkan wakil rakyat serta presiden yang mencintai rakyat.

"Mudah-mudahan apa yang kita kontribusikan dalam proses demokrasi ini benar-benar melahirkan para wakil rakyat yang ngerti dan paham tentang rakyatnya, menghasilkan presiden yang mencintai rakyatnya, sehingga Indonesia ke depan akan jauh lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Itu harapan saya," ujarnya.

Menag juga mengapresiasi Pemilu 2024 yang berlangsung dengan baik. Ia pun menyaksikan sendiri masyarakat sangat akrab ketika datang ke TPS.

"Alhamdulillah saya juga melihat warga melaksanakan pemilihan ini dengan guyub, ngobrol, bercanda-bercanda," tuturnya. 

Halaman:
1 2
Telusuri berita muslim lainnya
