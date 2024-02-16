Advertisement
HOME MUSLIM TAUSYIAH

MUI Imbau Masyarakat Tetap Tenang Menunggu Hasil Real Count Pemilu 2024

Hantoro , Jurnalis-Jum'at, 16 Februari 2024 |16:10 WIB
MUI Imbau Masyarakat Tetap Tenang Menunggu Hasil Real Count Pemilu 2024
Ilustrasi MUI imbau masyarakat tenang menunggu hasil real count Pemilu 2024. (Foto: Istimewa/mui.or.id)
A
A
A

WAKIL Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Marsudi Syuhud mengimbau masyarakat tetap tenang menunggu hasil real count Pemilu 2024. Ini berdasarkan hitungan suara yang dikumpulkan di seluruh tempat pemungutan suarat (TPS) oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). 

"Sambil menunggu real count. Kita semua bangsa Indonesia telah berusaha keras mencari pemimpin terbaiknya, kewajiban kita hari ini tetap sabar dan melakukan hal-hal positif untuk bangsa kita," katanya, Rabu 14 Februari 2024, dilansir mui.or.id.

Ia menyampaikan rasa syukur karena bangsa Indonesia telah melewati masa-masa kampanye yang menguras tenaga dan pikiran, serta perasaan yang kadang membuat panas situasi.

"Untuk menyikapi ini, maka baiknya kita tetap dingin, damai, dan mendahulukan kemaslahatan bersama (maslahatul 'amah)," paparnya.

Lebih lanjut dirinya mengingatkan terkait hasil penghitungan cepat (quick count) sebagai pertanda kemenangan, untuk tetap bersikap sewajarnya tanpa berlebihan.

"Bagi yang belum bisa menerima hasil quick count sebagai pertanda kemenangan, maka masih banyak waktu untuk menunggu real count yang dilakukan oleh KPU," terangnya. 

Halaman:
1 2
