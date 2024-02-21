Advertisement
HOME MUSLIM TAUSYIAH

Viral Kasus Bullying Anak Vincent Rompies, Ini yang Harus Dilakukan Orangtua Menurut Islam

Hantoro , Jurnalis-Rabu, 21 Februari 2024 |15:04 WIB
Viral Kasus Bullying Anak Vincent Rompies, Ini yang Harus Dilakukan Orangtua Menurut Islam
Ilustrasi viral kasus bullying yang melibatkan anak artis Vincent Rompies. (Foto: Freepik)
A
A
A

VIRAL kasus bullying atau perundungan di SMA Binus School Serpong yang melibatkan anak artis Vincent Rompies serta tokoh ternama lainnya. Ada solusi yang harus dilakukan orangtua menurut ajaran Islam.

Dihimpun dari Muslim.or.id, Ustadz Muhammad Nur Faqih S.Ag mengungkapkan ada beberapa nilai yang orangtua harus tanamkan sejak dini kepada anak agar terhindar dari kejahatan bullying.

Viral kasus bullying di Binus School Serpong yang melibatkan anak artis Vincent Rompies. (Foto: Istimewa/tangkapan layar medsos)

1. Empati dan penghormatan

Kepekaan seseorang untuk memahami sekitarnya dan menyikapinya dengan penuh penghormatan adalah sebuah sikap yang harus dimiliki oleh seorang Muslim. Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi wasallama bersabda:

مَن لم يَرحَمِ الناسَ لا يَرْحَمْهُ اللهُ

"Siapa saja yang tidak menyayangi manusia, maka Allah tidak akan menyayanginya pula." (HR At-Tirmidzi nomor 1922)

Begitu pun dalam sabda yang lainnya:

ليسَ منَّا من لم يرحَم صغيرَنا ويعرِفْ شرَفَ كبيرِنا

"Orang-orang yang tidak menyayangi yang lebih muda atau menghormati yang lebih tua bukanlah termasuk golongan kami." (Shahih At-Tirmidzi nomor 1920) 

"Hadits-hadits di atas menunjukkan bahwa Islam sama sekali tidak pernah mengajarkan seseorang untuk ngelamak (tidak sopan) kepada siapa pun. Baik kepada yang lebih muda ataupun yang lebih tua," jelas Ustadz Muhammad Nur Faqih.

"Dan yang terpenting untuk mengajarkan aspek empati ini adalah dengan teladan kedua orangtua. Seorang anak akan meniru bagaimana kedua orangtuanya memperlakukan orang-orang terdekatnya. Bagaimana ayahnya bersikap terhadap ibunya, bagaimana ibunya ketika berbincang dengan ayahnya, dan sebagainya," imbuhnya. 

Halaman:
1 2
