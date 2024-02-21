Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Berapa Tarif Sewa Sepeda di Madinah?

Khusnul Khatimah , Jurnalis-Rabu, 21 Februari 2024 |09:21 WIB
Berapa Tarif Sewa Sepeda di Madinah?
Sewa sepeda di Kota Madinah Arab Saudi. (Foto: TikTok @ventour_travel)
A
A
A

BERAPA tarif sewa sepeda di Madinah? Penyewaan sepeda di Kota Madinah, Arab Saudi, menjadi daya tarik tersendiri bagi kaum Muslim.

Tentunya ada tarif dari sepeda yang disewakan di Madinah. Mengendarai sepeda di Tanah Suci dapat menjadi salah satu pengalaman seru yang bisa umat Islam lakukan.

Sewa sepeda di Kota Madinah Arab Saudi. (Foto: TikTok @ventour_travel)

Madinah merupakan kota suci kedua setelah Kota Makkah. Di sana dipenuhi berbagai infrastruktur, termasuk dengan jalur sepeda.

Sewa sepeda ini menjadi alternatif bagi jamaah haji dan umrah. Dengan adanya penyewaan sepeda, para jamaah bisa makin mudah menjelajahi Kota Madinah.

Beberapa penyedia sewa sepeda menawarkannya di beberapa titik Kota Madinah, salah satunya Careem Bike. Penyewaan sepeda tersebut baru saja rilis pada 14 Desember 2023.

Dilansir dari unggahan viral akun TikTok @ventour_travel, tampak beberapa sepeda terparkir rapi di sejumlah titik lokasi Kota Madinah. Salah satunya dekat dengan Masjid Nabawi. 

