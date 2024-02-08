Viral Toko Kelontong Indonesia di Madinah, Sedia Sarapan Pasar Tiap Pagi

VIRAL toko kelontong Indonesia di Kota Madinah, Arab Saudi, yang menyediakan sarapan pasar setiap pagi. Peristiwa ini pun menjadi pusat perhatian warganet di linimasa media sosial.

Dilansir unggahan viral akun Instagram @umrahbisa, tampak seorang pria sedang membuat vlog memasuki toko kelontong Indonesia yang berada di Madinah.

"Ini dia toko yang menjual sarapan khas Indonesia yang ada di Kota Madinah," ucap pria tersebut.

Dalam video viral singkat itu memperlihatkan seorang pria sedang masuk ke toko kelontong dan memvideokan sisi kanan hingga kirinya yang berisi rak berbagai macam barang Indonesia.

Semua barang yang dijual di toko tersebut merupakan berasal dari Tanah Air. Baik makanan maupun minuman yang biasa dikonsumsi di Indonesia ada di sana.

Selain itu, sayur-sayuran juga dapat ditemukan di toko kelontong tersebut. "Berasa ada di Indonesia," ungkapnya.