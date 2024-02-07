Viral Cleaning Service Masjidil Haram Bisa Cium Hajar Aswad Setiap Hari, Netizen: Profesi Barokah

VIRAL cleaning service Masjidil Haram yang bisa setiap hari mencium Hajar Aswad di Kakbah, Masjidil Haram. Peristiwa ini pun menjadi perhatian warganet di linimasa media sosial.

Dilansir unggahan viral akun Instagram @almanmulyana15, tampak para cleaning service Masjidil Haram sedang berbaris mengantre mencium Hajar Aswad atau batu hitam yang menempel di bangunan suci Kakbah.

BACA JUGA: Tips Mencari Toilet Terdekat di Masjidil Haram untuk Jamaah Haji dan Umrah

Dalam video viral singkat tersebut tampak para penjaga keamanan membantu memberikan instruksi kepada semua pekerja kebersihan untuk mencium Hajar Aswad.

Pekerjaan yang paling dicari umat Muslim ini memiliki sejumlah keuntungan yang luar biasa besar. Para cleaning service setiap hari dapat membersihkan Masjidil Haram dan mencium Hajar Aswad dengan sangat mudah. Bahkan, mereka dibayar melalui pekerjaannya itu.

Selain dapat mencium Hajar Aswad, cleaning service ini juga dapat berziarah di makam Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wassallam dan bisa sholat di Raudhah Masjid Nabawi setiap hari.

Pergi ke Masjidil Haram di Kota Makkah, Arab Saudi, membutuhkan biaya puluhan juta dan menunggu puluhan tahun untuk masyarakat Indonesia. Namun, cleaning service ini dapat melakukan ibadah haji setiap tahun.

Meskipun pekerjaan ini digaji dengan relatif kecil, tetapi dapat melakukan sejumlah ibadah yang diinginkan setiap umat Islam merupakan suatu keunggulan.