HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

5 Ustadz Indonesia Lulusan Mesir, Nomor 4 Penulis Lebih dari 60 Buku

Khusnul Khatimah , Jurnalis-Selasa, 27 Februari 2024 |10:13 WIB
INILAH 5 ustadz Indonesia lulusan universitas di Mesir. Diketahui bahwa Mesir menjadi salah satu pusat pendidikan Islam terbaik di dunia. 

Mesir dikenal sebagai negara yang memiliki kekayaan terhadap budaya dan ilmu pengetahuan Islam. Bahkan, landasan utama undang-undang di Mesir mencantumkan syariat Islam. 

Ustadz Hanan Attaki. (Foto: Instagram @hanan_attaki)

Mesir adalah negara ilmiah yang memiliki pergerakan dinamis. Sebagian besar penduduk Mesir menganut Islam Sunni.

Negara Islam ini menjadi perhatian masyarakat dunia karena banyaknya tokoh Islam berpengaruh yang berasal dari sana. Ini tanda bahwa pendidikan di Mesir memiliki pengaruh signifikan dalam menghasilkan tokoh-tokoh Islam di seluruh dunia.

Tokoh-tokoh tersebut berperan dalam mengembangkan dan menambah pengetahuan tentang kehidupan sosial, politik, budaya, dan keagamaan. Peran tokoh-tokoh itu pun tersebar ke segala aspek, salah satunya sebagai ustadz atau ulama.

Berikut ini 5 ustadz Indonesia lulusan Mesir, sebagaimana telah Okezone himpun: 

1. Ustadz Abdul Somad

Ustadz Profesor H Abdul Somad Batubara Lc D.E.S.A. Ph.D merupakan penceramah yang berfokus di bidang hadits dan fikih. Datuk Seri Ulama Setia Negara atau lebih dikenal sebagai Ustadz Abdul Somad ini melanjutkan pendidikan di Universitas Al Azhar, Kairo, Mesir.

Dalam menempuh pendidikan di sana, Ustadz Abdul Somad mengikuti tes dan menjadi salah satu penerima beasiswa tersebut.

2. Ustadz Hanan Attaki

Pemilik nama lengkap Tengku Hanan Attaki Lc ini merupakan seorang pendakwah dengan pendekatan kehidupan sehari-hari dan gaya anak muda. Ia melanjutkan pendidikan di Universitas Al Azhar dengan jurusan tafsir Alquran atas prestasinya menjadi salah satu penerima beasiswa. 

