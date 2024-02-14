Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Bareng Keluarga, Ustadz Abdul Somad Ikut Pemilu 2024

Hantoro , Jurnalis-Rabu, 14 Februari 2024 |16:39 WIB
Bareng Keluarga, Ustadz Abdul Somad Ikut Pemilu 2024
Ustadz Abdul Somad ikut Pemilu 2024. (Foto: Instagram @ustadzabdulsomad_official)
A
A
A

USTADZ Abdul Somad ikut Pemilu 2024 bareng keluarga. Ia diketahui mencoblos di TPS 11 Kecamatan/Kabupaten Kampar, Provinsi Riau.

Dilansir unggahan akun Instagram @ustadzabdulsomad_official, Ustadz Abdul Somad datang ke TPS dengan mengenakan baju koko dan peci putih. Ia juga menggunakan sarung motif kotak-kotak. 

Ustadz Abdul Somad. (Foto: Instagram @ustadzabdulsomad_official)

Dai yang akrab disapa UAS ini tampak bersemangat mencoblos capres-cawapres hingga caleg di surat suara Pemilu 2024.

Kemudian ketika mencelupkan jari kelingking kanan ke tinta pemilu, Ustadz Abdul Somad turut menggendong putra bungsunya. Ini jadi pemandangan yang cukup unik. 

Halaman:
1 2
