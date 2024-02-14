Bareng Keluarga, Ustadz Abdul Somad Ikut Pemilu 2024

USTADZ Abdul Somad ikut Pemilu 2024 bareng keluarga. Ia diketahui mencoblos di TPS 11 Kecamatan/Kabupaten Kampar, Provinsi Riau.

Dilansir unggahan akun Instagram @ustadzabdulsomad_official, Ustadz Abdul Somad datang ke TPS dengan mengenakan baju koko dan peci putih. Ia juga menggunakan sarung motif kotak-kotak.

Dai yang akrab disapa UAS ini tampak bersemangat mencoblos capres-cawapres hingga caleg di surat suara Pemilu 2024.

Kemudian ketika mencelupkan jari kelingking kanan ke tinta pemilu, Ustadz Abdul Somad turut menggendong putra bungsunya. Ini jadi pemandangan yang cukup unik.