Berhubungan Suami Istri Jadi Penolak Racun, Alquran dan Sains Jelaskan Lengkap

ALQURAN dan sains mengungkapkan bahwa berhubungan suami istri merupakan obat manjur untuk penyakit jiwa hingga penolak racun. Di antaranya adlah bisa menghilangkan stres dan menyalurkan hasrat.

Bukan hanya menurut psikolog atau para dokter, ajaran agama Islam pun membenarkan manfaat berhubungan suami istri tersebut.

Di dalam kitab suci Alquran dijelaskan bahwa berhubungan suami istri merupakan peredam ketegangan jiwa yang paling efektif.

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْٓا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً ۗاِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir." (QS Ar-Rum: 21)

Maka itulah, perempuan juga disebut menenangkan karena jiwa tenang bersamanya. Diterangkan lebih lanjut perihal berhubungan intim suami istri dalam buku "Fiqih Cinta karya Abdul Aziz Ahmad", sebuah hadits yang diriwayatkan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dari Rasulullah Shallallahu alaihi wassallam, beliau bersabda:

"Tidak ada yang diinginkan oleh dua orang yang saling mencintai selan menikah."