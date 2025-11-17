Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM TAUSYIAH

Apakah Boleh Berdzikir Menggunakan Tasbih Digital?

Rahman Asmardika , Jurnalis-Senin, 17 November 2025 |19:50 WIB
Apakah Boleh Berdzikir Menggunakan Tasbih Digital?
Ilustrasi.
A
A
A

JAKARTA - Berdzikir pada hakikatnya adalah mengingat Allah dengan hati dan lisan, yang terkadang dilakukan dengan menggunakan alat bantu hitung mulai dari jari, biji tasbih tradisional, atau yang lebih modern tasbih digital.  Karena itu, penggunaan tasbih digital pada dasarnya diperbolehkan selama tidak mengurangi kekhusyukan, tidak menimbulkan riya, dan tidak menggeser tujuan utama dzikir itu sendiri.

Penggunaan alat bantu hitung telah dikenal sejak lama, entah berupa jari, batu kerikil, atau untaian biji tasbih. Tasbih digital hadir sebagai bentuk modern dari fungsi yang sama: mempermudah konsistensi dan ketepatan hitungan, terutama pada wirid berbilang banyak.

Di sisi lain, ulama mengingatkan bahwa menghitung dengan jari memiliki keutamaan tersendiri, karena anggota tubuh kelak menjadi saksi amal; maka, selama memungkinkan dan tidak menimbulkan kebingungan hitungan, hitung jari tetap dianjurkan.

Rasulullah SAW bersabda:

“Hitunglah tasbih dengan jari-jari kalian, karena sesungguhnya jari-jari itu akan dimintai kesaksian.” (HR. Abu Dawud no. 1501; at-Tirmidzi no. 3583).

Dalil ini menunjukkan cara yang lebih utama adalah jari, namun sekaligus menegaskan bahwa “menghitung” dzikir itu masyru’, sehingga penggunaan alat bantu hitung tidak menyelisihi prinsip ini.

Kuncinya adalah menempatkan alat sebagai sarana, bukan esensi: niatkan untuk memudahkan ibadah, bukan untuk dipamerkan atau dijadikan standar keberagamaan.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Tasbih Tasbih Digital dzikir
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/618/3184537//doa-hDsN_large.jpg
Bacaan Dzikir dan Wirid Setelah Maghrib Lengkap dengan Bahasa Arab dan Maknanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/618/3178935//dzikir-esJ5_large.jpg
Bacaan Dzikir dan Doa Jumat Pagi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/614/3178188//zikir-y02l_large.jpg
Waktu Terbaik untuk Baca Dzikir Pagi dan Petang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/618/3175044//istighfar-4kVz_large.jpg
Bacaan Istighfar Beserta Keutamaannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/05/614/3174621//dzikir-orZV_large.jpg
Bolehkah Dzikir Pakai Biji Tasbih?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/23/618/3171892//dzikir-dKuN_large.jpg
Doa dan Dzikir Setelah Sholat Subuh Lengkap Arab, Latin, dan Terjemahannya
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement