10 Hotel Bintang Lima di Dekat Masjidil Haram, Memudahkan Jamaah Haji dan Umrah Beribadah

Ilustrasi hotel bintang lima dekat Masjidil Haram untuk jamaah haji dan umrah. (Foto: Istimewa/SPA/Arabnews)

INILAH 10 hotel bintang lima yang berada di dekat Masjidil Haram, Kota Makkah, Arab Saudi. Dapat membantu para calon jamaah haji dan umrah untuk mendapatkan referensi terkait hotel mewah dekat dengan pusat ibadah umat Islam tersebut.

Calon jamaah haji dan umrah memang selayaknya mendapat hotel tempat istirahat terbaik setelah melakukan serangkaian ibadah di Masjidil Haram.

Menginap di hotel yang berlokasi dekat dengan Masjidil Haram dapat memberikan berbagai keuntungan bagi para calon jamaah haji dan umrah, seperti mempermudah akses lebih cepat ke masjid.

Selain itu, mendapat hotel di sekitar Masjidil Haram memudahkan perjalanan calon jamaah ke tempat-tempat penting di sekitar Makkah.

Maka itu, sebaiknya calon jamaah memilih hotel sebagai tempat istirahat yang nyaman dan memberikan kualitas serta pelayanan yang bagus.

Berikut ini 10 hotel bintang lima dekat dengan Masjidil Haram, sebagaimana telah Okezone himpun:

1. Swissotel Al Maqam Makkah

Swissotel Al Maqam Makkah menyajikan pemandangan langsung ke arah bangunan suci Kakbah. Selain itu, hotel ini menyediakan beberapa fasilitas seperti kamar yang luas, AC, tirai anti tembus pandang, satu set televisi, dan sebagainya.

Swissotel Al Maqam Makkah menawarkan harga sewa per malamnya mulai Rp3.063.215 dan tergantung tempat pemesanannya. Hotel ini berlokasi di St Tower F, Ibrahim Al Khalil, St Tower F, Al Maqam.

2. Hilton Makkah Convention Hotel

Hilton Makkah Convention Hotel menyajikan 700 kamar dengan fasilitas AC, brankas, layanan kamar, dan satu set televisi.

Hotel ini menawarkan harga sewa mulai Rp3.088.333 per malam. Harga yang tertera berbeda tiap aplikasi pemesanan. Lokasi hotel ini berada di Ibrahim Al Khalil, Jabal Omar, Makkah.

3. Jabal Omar Hyatt Regency Makkah

Hotel Jabal Omar Hyatt Regency Makkah menyajikan pemandangan kota yang mewah. Jenis kamar yang disediakan adalah kamar keluarga.

Harga sewa per malam hotel ini mulai Rp 3.515.141. Harga yang disediakan tergantung tempat pemesanan yang dipilih. Hotel Jabal Omar Hyatt Regency Makkah berlokasi di Ibrahim Al Khalil, Jabal Omar, Makkah.

4. Pullman Zamzam Makkah

Hotel Pullman Zamzam Makkah terletak di jantung Kota Makkah. Selain itu, Gerbang Raja Fahad dan Menara Abraj Al Bait hanya berjarak beberapa menit dari hotel tersebut.

Jenis kamar yang disediakan terdiri dari kamar keluarga, kamar dengan pemandangan kota, hingga kamar eksekutif.

Hotel ini menawarkan harga mulai Rp3.103.388 per malam, tergantung tempat pemesanannya. Lokasi Pullman Zamzam Makkah Hotel berada di Wakaf Raja Abdul Aziz, Kompleks Abraj Al Bait, Makkah.

5. Makkah Towers

Makkah Towers merupakan salah satu hotel bintang lima yang paling populer di Kota Makkah. Hotel ini menyediakan kamar keluarga, suite executive, dan kamar dengan pemandangan kota.

Harga yang ditawarkan mulai Rp5.174.291 per malam. Harga tersebut pun tergantung tempat pemesanan. Hotel ini terletak di Jalan Ibrahim Al Khalil, Makkah.