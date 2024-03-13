Advertisement
HOME MUSLIM DOA HARIAN

Doa Buka Puasa Ramadhan yang Benar

Rina Anggraeni , Jurnalis-Rabu, 13 Maret 2024 |17:24 WIB
Doa Buka Puasa Ramadhan yang Benar
Ilustrasi doa buka puasa ( Foto : Freepik)
A
A
A

DOA buka puasa Ramadhan yang benar beserta artinya. Makna dari doa berbuka puasa itu adalah mengajak semua umat Islam untuk bersyukur atas nikmat dan limpahan rezeki, yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan membaca doa, setiap Muslim pun jadi tidak lupa selalu mengucap syukur.

Ustadz Muhammad Abduh Tuasikal M.Sc menjelaskan bahwa Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wassallam mengajarkan kepada semua umat Islam untuk menyegerakan buka puasa.

Hal itu sebagaimana diterangkan dalam riwayat dari Umar bin Khathab Radhiallahu 'anhu, Rasulullah bersabda:

إِذَا أقْبَلَ اللَّيْلُ مِن هَا هُنَا، وأَدْبَرَ النَّهَارُ مِن هَا هُنَا، وغَرَبَتِ الشَّمْسُ فقَدْ أفْطَرَ الصَّائِمُ

Artinya: "Jika datang malam dari sini, dan telah pergi siang dari sini, dan terbenam matahari, maka orang yang berpuasa boleh berbuka." (HR Bukhari nomor 1954 dan Muslim: 1100). 

Kemudian dalam riwayat dari Abu Hurairah Radhiyallahu 'anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wassallam bersabda:

لا يزالُ النَّاسُ بخَيرٍ ما عجَّلوا الفِطرَ عجِّلوا الفطرَ

Artinya: "Manusia senantiasa dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka." (HR Ibnu Majah, dishahihkan Syekh Al Albani dalam Shahih Ibnu Majah)

Halaman:
1 2
