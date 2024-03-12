Advertisement
HOME MUSLIM TAUSYIAH

Doa Buka Puasa Ramadhan 2024 Beserta Tata Cara Membacanya

Hantoro , Jurnalis-Selasa, 12 Maret 2024 |14:43 WIB
Doa Buka Puasa Ramadhan 2024 Beserta Tata Cara Membacanya
Ilustrasi doa buka puasa Ramadhan 2024. (Foto: Freepik)
A
A
A

BERIKUT doa buka puasa Ramadhan 2024 beserta tata cara membacanya. Doa ini dibaca ketika waktu berbuka puasa Ramadhan atau puasa lainnya.

Dirangkum dari laman Rumaysho, Ustadz Muhammad Abduh Tuasikal M.Sc menjelaskan bahwa Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wassallam mengajarkan kepada semua umat Islam untuk menyegerakan buka puasa

Info grafis hukum tidur seharian saat puasa Ramadhan. (Foto: Okezone)

Hal itu sebagaimana diterangkan dalam riwayat dari Umar bin Khathab Radhiallahu 'anhu, Rasulullah bersabda:

إِذَا أقْبَلَ اللَّيْلُ مِن هَا هُنَا، وأَدْبَرَ النَّهَارُ مِن هَا هُنَا، وغَرَبَتِ الشَّمْسُ فقَدْ أفْطَرَ الصَّائِمُ

Artinya: "Jika datang malam dari sini, dan telah pergi siang dari sini, dan terbenam matahari, maka orang yang berpuasa boleh berbuka." (HR Bukhari nomor 1954 dan Muslim: 1100) 

Kemudian dalam riwayat dari Abu Hurairah Radhiyallahu 'anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wassallam bersabda:

لا يزالُ النَّاسُ بخَيرٍ ما عجَّلوا الفِطرَ عجِّلوا الفطرَ

Artinya: "Manusia senantiasa dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka." (HR Ibnu Majah, dishahihkan Al Albani dalam Shahih Ibnu Majah) 

