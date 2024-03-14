Advertisement
HOME MUSLIM TAUSYIAH

Bacaan Bilal Tarawih 23 Rakaat Lengkap Jawabannya

Hantoro , Jurnalis-Kamis, 14 Maret 2024 |16:08 WIB
Bacaan Bilal Tarawih 23 Rakaat Lengkap Jawabannya
Ilustrasi bacaan bilal tarawih 23 rakaat. (Foto: Freepik)
A
A
A

INILAH bacaan bilal tarawih 23 rakaat lengkap dengan artinya. Setiap bulan Ramadhan, umat Islam melaksanakan ibadah sunnah sholat tarawih.

Dalam pelaksanaan sholat tarawih di Indonesia, kerap dijumpai berbagai lantunan sholawat atau radhiyallahu 'anh seusai salam.

Bacaan ini dilakukan saat jeda antara satu sholat dengan sholat berikutnya, serta sebagai penanda hitungan rakaat yang telah dicapai jamaah dalam melaksanakan shalat.

Biasanya setiap lantunan sholawat dipimpin bilal. Berikut ini bacaannya, sebagaimana Okezone himpun: 

Sholat Pertama (Rakaat 1 dan 2)

Seruan bilal

صَلُّوْا سُنَّةَ التَرَاوِيْحِ آجَرَكُمُ اللهُ

Shallū sunnatat tarāwīhi, ājarakumullāh.

Jawaban jamaah

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Lā ilāha illallāhu Muhammadun rasūlullāhi shallallāhu ‘alaihi wa sallam.

Sholat Kedua (Rakaat 3 dan 4)

1. Seruan bilal

فَضْلًا مِنَ اللهِ وَنِعْمَةً

Fadhlan minallāhi wa ni‘mah

Jawab jamaah

وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً

Wa maghfiratan wa rahmah

2. Seruan bilal

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ يُحْيِى وَيُمِيْتُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْئٍ قَدِيْرٌ

Lā ilāha illallāhu wahdahū lā syarīka lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyī wa yumītu, wa huwa ‘alā kulli syai’in qadīr.

Jawaban jamaah

لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ العَلِيِّ العَظِيْمِ

Lā hawla wa lā quwwata illā billāhil ‘aliyyil azhīm.

3. Seruan bilal

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

Allāhumma shalli ‘alā sayyidinā Muhammad, wa ‘alā āli sayyidinā Muhammad.

Jawaban jamaah

اللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَيْهِ

Allāhumma shalli wa sallim wa bārik ‘alaih.

Sholat Ketiga (Rakaat 5 dan 6)

Seruan bilal

نَبِيُّكُمْ مُحَمَّدٌ صَلُّوْا عَلَيْهِ

Nabiyyukum Muhammad, shallū alaih.

Jawaban jamaah

اللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَيْهِ

Allāhumma shalli wa sallim wa bārik ‘alaih.

Sholat Keempat (Rakaat 7 dan 8)

1. Seruan bilal

فَضْلًا مِنَ اللهِ وَنِعْمَةً

Fadhlan minallāhi wa ni‘mah

Jawab jamaah

وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً

Wa maghfiratan wa rahmah

2. Seruan bilal

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ يُحْيِى وَيُمِيْتُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْئٍ قَدِيْرٌ

Lā ilāha illallāhu wahdahū lā syarīka lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyī wa yumītu, wa huwa ‘alā kulli syai’in qadīr.

Jawaban jamaah

لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ العَلِيِّ العَظِيْمِ

Lā hawla wa lā quwwata illā billāhil ‘aliyyil azhīm.

3. Seruan bilal

اللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

Allāhumma shalli wa sallim ‘alā sayyidinā Muhammad, wa ‘alā āli sayyidinā Muhammad.

Jawaban jamaah

اللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَيْهِ

Allāhumma shalli wa sallim wa bārik ‘alaih.

Sholat Kelima (Rakaat 9 dan 10)

1. Seruan bilal

سُبْحَانَ المَلِكِ المَوْجُوْدِ، سُبْحَانَ المَلِكِ المَعْبُوْدِ، سُبْحَانَ المَلِكِ الحَيِّ الَّذِي لَا يَنَامُ وَلَا يَمُوْتُ وَلَا يَفُوْتُ أَبَدًا

Subhānal malikil mawjūd, subhānal malikil ma‘būd, subhānal malikil hayyil ladzī lā yanāmu wa lā yamūtu wa lā yafūtu abadā.

Jawab jamaah

سُبُّوْحٌ قُدُّوْسٌ رَبُّنَا وَرَبُّ المَلآئِكَةِ وَالرُّوْحِ

Subbūhun, quddūsun, rabbunā, wa rabbul malā’ikati war rūh.

2. Seruan bilal

سُبْحَانَ اللهِ وَالحَمْدُ للهِ وَلَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ

Subhānallāhi, wal hamdu lillāhi, wa lā ilāha illallāhu, wallāhu akbar.

Jawaban jamaah

لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ العَلِيِّ العَظِيْمِ

Lā hawla wa lā quwwata illā billāhil ‘aliyyil azhīm.

3. Seruan bilal

أَمِيْرِ المُؤْمِنِيْنَ سَيِّدِنَا أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيْقِ

Amīril mu’minīna sayyidina Abī bakrinis shiddīq.

Jawab jamaah

رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

Radhiyallāhu ‘anh(u).

4. Seruan bilal

اللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا وَحَبِيْبِنَا وَشَفِيْعِنَا وَذُخْرِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ

Allāhumma shalli wa sallim ‘alā sayyidinā wa habībinā wa syafī‘inā, wa dzukhrinā wa mawlānā Muhammad.

Jawaban jamaah

اللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَيْهِ

Allahumma shalli wa sallim wa bārik ‘alaih.

Sholat Keenam (Rakaat 11 dan 12)

1. Seruan bilal

فَضْلًا مِنَ اللهِ وَنِعْمَةً

Fadhlan minallāhi wa ni‘mah

Jawab jamaah

وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً

Wa maghfiratan wa rahmah

2. Seruan bilal

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ يُحْيِى وَيُمِيْتُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْئٍ قَدِيْرٌ

Lā ilāha illallāhu wahdahū lā syarīka lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyī wa yumītu, wa huwa ‘alā kulli syai’in qadīr.

Jawaban jamaah

لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ العَلِيِّ العَظِيْمِ

Lā hawla wa lā quwwata illā billāhil ‘aliyyil azhīm.

3. Seruan bilal

اللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

Allāhumma shalli wa sallim ‘alā sayyidinā Muhammad, wa ‘alā āli sayyidinā Muhammad.

Jawaban jamaah

اللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَيْهِ

Allāhumma shalli wa sallim wa bārik ‘alaih.

Sholat Ketujuh (Rakaat 13 dan 14)

1. Seruan bilal

سُبْحَانَ المَلِكِ المَوْجُوْدِ، سُبْحَانَ المَلِكِ المَعْبُوْدِ، سُبْحَانَ المَلِكِ الحَيِّ الَّذِي لَا يَنَامُ وَلَا يَمُوْتُ وَلَا يَفُوْتُ أَبَدًا

Subhānal malikil mawjūd, subhānal malikil ma‘būd, subhānal malikil hayyil ladzī lā yanāmu wa lā yamūtu wa lā yafūtu abadā.

Jawab jamaah

سُبُّوْحٌ قُدُّوْسٌ رَبُّنَا وَرَبُّ المَلآئِكَةِ وَالرُّوْحِ

Subbūhun, quddūsun, rabbunā, wa rabbul malā’ikati war rūh.

2. Seruan bilal

سُبْحَانَ اللهِ وَالحَمْدُ للهِ وَلَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ

Subhānallāhi, wal hamdu lillāhi, wa lā ilāha illallāhu, wallāhu akbar.

Jawaban jamaah

لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ العَلِيِّ العَظِيْمِ

Lā hawla wa lā quwwata illā billāhil ‘aliyyil azhīm.

3. Seruan bilal

أَمِيْرِ المُؤْمِنِيْنَ سَيِّدِنَا عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ

Amīril mu’minīna sayyidina Umarabnil Khattāb.

Jawab jamaah

رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

Radhiyallāhu ‘anh(u).

4. Seruan bilal

اللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا وَحَبِيْبِنَا وَشَفِيْعِنَا وَذُخْرِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ

Allāhumma shalli wa sallim ‘alā sayyidinā wa habībinā wa syafī‘inā, wa dzukhrinā wa mawlānā Muhammad.

Jawaban jamaah

اللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَيْهِ

Allahumma shalli wa sallim wa bārik ‘alaih.

Sholat Kedelapan (Rakaat 15 dan 16)

1. Seruan bilal

فَضْلًا مِنَ اللهِ وَنِعْمَةً

Fadhlan minallāhi wa ni‘mah

Jawab jamaah

وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً

Wa maghfiratan wa rahmah

2. Seruan bilal

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ يُحْيِى وَيُمِيْتُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْئٍ قَدِيْرٌ

Lā ilāha illallāhu wahdahū lā syarīka lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyī wa yumītu, wa huwa ‘alā kulli syai’in qadīr.

Jawaban jamaah

لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ العَلِيِّ العَظِيْمِ

Lā hawla wa lā quwwata illā billāhil ‘aliyyil azhīm.

3. Seruan bilal

اللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

Allāhumma shalli wa sallim ‘alā sayyidinā Muhammad, wa ‘alā āli sayyidinā Muhammad.

Jawaban jamaah

اللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَيْهِ

Allāhumma shalli wa sallim wa bārik ‘alaih.

Sholat Kesembilan (Rakaat 17 dan 18)

1. Seruan bilal

سُبْحَانَ المَلِكِ المَوْجُوْدِ، سُبْحَانَ المَلِكِ المَعْبُوْدِ، سُبْحَانَ المَلِكِ الحَيِّ الَّذِي لَا يَنَامُ وَلَا يَمُوْتُ وَلَا يَفُوْتُ أَبَدًاأَبَدَا

Subhānal malikil mawjūd, subhānal malikil ma‘būd, subhānal malikil hayyil ladzī lā yanāmu wa lā yamūtu wa lā yafūtu abadā.

Jawab jamaah

سُبُّوْحٌ قُدُّوْسٌ رَبُّنَا وَرَبُّ المَلآئِكَةِ وَالرُّوْحِ

Subbūhun, quddūsun, rabbunā, wa rabbul malā’ikati war rūh.

2. Seruan bilal

سُبْحَانَ اللهِ وَالحَمْدُ للهِ وَلَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ

Subhānallāhi, wal hamdu lillāhi, wa lā ilāha illallāhu, wallāhu akbar.

Jawaban jamaah

لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ العَلِيِّ العَظِيْمِ

Lā hawla wa lā quwwata illā billāhil ‘aliyyil azhīm.

3. Seruan bilal

أَمِيْرِ المُؤْمِنِيْنَ سَيِّدِنَا عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ

Amīril mu’minīna sayyidina ‘Utsmānabni ‘Affān.

Jawab jamaah

رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

Radhiyallāhu ‘anh(u).

4. Seruan bilal

اللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا وَحَبِيْبِنَا وَشَفِيْعِنَا وَذُخْرِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ

Allāhumma shalli wa sallim ‘alā sayyidinā wa habībinā wa syafī‘inā, wa dzukhrinā wa mawlānā Muhammad.

Jawaban jamaah

اللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَيْهِ

Allāhumma shalli wa sallim wa bārik ‘alaih. 

Sholat Kesepuluh (Rakaat 19 dan 20)

1. Seruan bilal

فَضْلًا مِنَ اللهِ وَنِعْمَةً

Fadhlan minallāhi wa ni‘mah

Jawab jamaah

وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً

Wa maghfiratan wa rahmah

2. Seruan bilal

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ يُحْيِى وَيُمِيْتُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْئٍ قَدِيْرٌ

Lā ilāha illallāhu wahdahū lā syarīka lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyī wa yumītu, wa huwa ‘alā kulli syai’in qadīr.

Jawaban jamaah

لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ العَلِيِّ العَظِيْمِ

Lā hawla wa lā quwwata illā billāhil ‘aliyyil azhīm.

3. Seruan bilal

اللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

Allāhumma shalli wa sallim ‘alā sayyidinā Muhammad, wa ‘alā āli sayyidinā Muhammad.

Jawaban jamaah

اللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَيْهِ

Allāhumma shalli wa sallim wa bārik ‘alaih. 

