INILAH bacaan bilal tarawih 23 rakaat lengkap dengan artinya. Setiap bulan Ramadhan, umat Islam melaksanakan ibadah sunnah sholat tarawih.
Dalam pelaksanaan sholat tarawih di Indonesia, kerap dijumpai berbagai lantunan sholawat atau radhiyallahu 'anh seusai salam.
Bacaan ini dilakukan saat jeda antara satu sholat dengan sholat berikutnya, serta sebagai penanda hitungan rakaat yang telah dicapai jamaah dalam melaksanakan shalat.
Biasanya setiap lantunan sholawat dipimpin bilal. Berikut ini bacaannya, sebagaimana Okezone himpun:
Sholat Pertama (Rakaat 1 dan 2)
Seruan bilal
صَلُّوْا سُنَّةَ التَرَاوِيْحِ آجَرَكُمُ اللهُ
Shallū sunnatat tarāwīhi, ājarakumullāh.
Jawaban jamaah
لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
Lā ilāha illallāhu Muhammadun rasūlullāhi shallallāhu ‘alaihi wa sallam.
Sholat Kedua (Rakaat 3 dan 4)
1. Seruan bilal
فَضْلًا مِنَ اللهِ وَنِعْمَةً
Fadhlan minallāhi wa ni‘mah
Jawab jamaah
وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً
Wa maghfiratan wa rahmah
2. Seruan bilal
لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ يُحْيِى وَيُمِيْتُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْئٍ قَدِيْرٌ
Lā ilāha illallāhu wahdahū lā syarīka lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyī wa yumītu, wa huwa ‘alā kulli syai’in qadīr.
Jawaban jamaah
لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ العَلِيِّ العَظِيْمِ
Lā hawla wa lā quwwata illā billāhil ‘aliyyil azhīm.
3. Seruan bilal
اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ
Allāhumma shalli ‘alā sayyidinā Muhammad, wa ‘alā āli sayyidinā Muhammad.
Jawaban jamaah
اللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَيْهِ
Allāhumma shalli wa sallim wa bārik ‘alaih.
Sholat Ketiga (Rakaat 5 dan 6)
Seruan bilal
نَبِيُّكُمْ مُحَمَّدٌ صَلُّوْا عَلَيْهِ
Nabiyyukum Muhammad, shallū alaih.
Jawaban jamaah
اللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَيْهِ
Allāhumma shalli wa sallim wa bārik ‘alaih.
Sholat Keempat (Rakaat 7 dan 8)
1. Seruan bilal
فَضْلًا مِنَ اللهِ وَنِعْمَةً
Fadhlan minallāhi wa ni‘mah
Jawab jamaah
وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً
Wa maghfiratan wa rahmah
2. Seruan bilal
لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ يُحْيِى وَيُمِيْتُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْئٍ قَدِيْرٌ
Lā ilāha illallāhu wahdahū lā syarīka lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyī wa yumītu, wa huwa ‘alā kulli syai’in qadīr.
Jawaban jamaah
لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ العَلِيِّ العَظِيْمِ
Lā hawla wa lā quwwata illā billāhil ‘aliyyil azhīm.
3. Seruan bilal
اللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ
Allāhumma shalli wa sallim ‘alā sayyidinā Muhammad, wa ‘alā āli sayyidinā Muhammad.
Jawaban jamaah
اللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَيْهِ
Allāhumma shalli wa sallim wa bārik ‘alaih.
Sholat Kelima (Rakaat 9 dan 10)
1. Seruan bilal
سُبْحَانَ المَلِكِ المَوْجُوْدِ، سُبْحَانَ المَلِكِ المَعْبُوْدِ، سُبْحَانَ المَلِكِ الحَيِّ الَّذِي لَا يَنَامُ وَلَا يَمُوْتُ وَلَا يَفُوْتُ أَبَدًا
Subhānal malikil mawjūd, subhānal malikil ma‘būd, subhānal malikil hayyil ladzī lā yanāmu wa lā yamūtu wa lā yafūtu abadā.
Jawab jamaah
سُبُّوْحٌ قُدُّوْسٌ رَبُّنَا وَرَبُّ المَلآئِكَةِ وَالرُّوْحِ
Subbūhun, quddūsun, rabbunā, wa rabbul malā’ikati war rūh.
2. Seruan bilal
سُبْحَانَ اللهِ وَالحَمْدُ للهِ وَلَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ
Subhānallāhi, wal hamdu lillāhi, wa lā ilāha illallāhu, wallāhu akbar.
Jawaban jamaah
لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ العَلِيِّ العَظِيْمِ
Lā hawla wa lā quwwata illā billāhil ‘aliyyil azhīm.
3. Seruan bilal
أَمِيْرِ المُؤْمِنِيْنَ سَيِّدِنَا أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيْقِ
Amīril mu’minīna sayyidina Abī bakrinis shiddīq.
Jawab jamaah
رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
Radhiyallāhu ‘anh(u).
4. Seruan bilal
اللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا وَحَبِيْبِنَا وَشَفِيْعِنَا وَذُخْرِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ
Allāhumma shalli wa sallim ‘alā sayyidinā wa habībinā wa syafī‘inā, wa dzukhrinā wa mawlānā Muhammad.
Jawaban jamaah
اللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَيْهِ
Allahumma shalli wa sallim wa bārik ‘alaih.
Sholat Keenam (Rakaat 11 dan 12)
1. Seruan bilal
فَضْلًا مِنَ اللهِ وَنِعْمَةً
Fadhlan minallāhi wa ni‘mah
Jawab jamaah
وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً
Wa maghfiratan wa rahmah
2. Seruan bilal
لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ يُحْيِى وَيُمِيْتُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْئٍ قَدِيْرٌ
Lā ilāha illallāhu wahdahū lā syarīka lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyī wa yumītu, wa huwa ‘alā kulli syai’in qadīr.
Jawaban jamaah
لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ العَلِيِّ العَظِيْمِ
Lā hawla wa lā quwwata illā billāhil ‘aliyyil azhīm.
3. Seruan bilal
اللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ
Allāhumma shalli wa sallim ‘alā sayyidinā Muhammad, wa ‘alā āli sayyidinā Muhammad.
Jawaban jamaah
اللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَيْهِ
Allāhumma shalli wa sallim wa bārik ‘alaih.
Sholat Ketujuh (Rakaat 13 dan 14)
1. Seruan bilal
سُبْحَانَ المَلِكِ المَوْجُوْدِ، سُبْحَانَ المَلِكِ المَعْبُوْدِ، سُبْحَانَ المَلِكِ الحَيِّ الَّذِي لَا يَنَامُ وَلَا يَمُوْتُ وَلَا يَفُوْتُ أَبَدًا
Subhānal malikil mawjūd, subhānal malikil ma‘būd, subhānal malikil hayyil ladzī lā yanāmu wa lā yamūtu wa lā yafūtu abadā.
Jawab jamaah
سُبُّوْحٌ قُدُّوْسٌ رَبُّنَا وَرَبُّ المَلآئِكَةِ وَالرُّوْحِ
Subbūhun, quddūsun, rabbunā, wa rabbul malā’ikati war rūh.
2. Seruan bilal
سُبْحَانَ اللهِ وَالحَمْدُ للهِ وَلَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ
Subhānallāhi, wal hamdu lillāhi, wa lā ilāha illallāhu, wallāhu akbar.
Jawaban jamaah
لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ العَلِيِّ العَظِيْمِ
Lā hawla wa lā quwwata illā billāhil ‘aliyyil azhīm.
3. Seruan bilal
أَمِيْرِ المُؤْمِنِيْنَ سَيِّدِنَا عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ
Amīril mu’minīna sayyidina Umarabnil Khattāb.
Jawab jamaah
رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
Radhiyallāhu ‘anh(u).
4. Seruan bilal
اللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا وَحَبِيْبِنَا وَشَفِيْعِنَا وَذُخْرِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ
Allāhumma shalli wa sallim ‘alā sayyidinā wa habībinā wa syafī‘inā, wa dzukhrinā wa mawlānā Muhammad.
Jawaban jamaah
اللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَيْهِ
Allahumma shalli wa sallim wa bārik ‘alaih.
Sholat Kedelapan (Rakaat 15 dan 16)
1. Seruan bilal
فَضْلًا مِنَ اللهِ وَنِعْمَةً
Fadhlan minallāhi wa ni‘mah
Jawab jamaah
وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً
Wa maghfiratan wa rahmah
2. Seruan bilal
لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ يُحْيِى وَيُمِيْتُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْئٍ قَدِيْرٌ
Lā ilāha illallāhu wahdahū lā syarīka lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyī wa yumītu, wa huwa ‘alā kulli syai’in qadīr.
Jawaban jamaah
لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ العَلِيِّ العَظِيْمِ
Lā hawla wa lā quwwata illā billāhil ‘aliyyil azhīm.
3. Seruan bilal
اللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ
Allāhumma shalli wa sallim ‘alā sayyidinā Muhammad, wa ‘alā āli sayyidinā Muhammad.
Jawaban jamaah
اللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَيْهِ
Allāhumma shalli wa sallim wa bārik ‘alaih.
Sholat Kesembilan (Rakaat 17 dan 18)
1. Seruan bilal
سُبْحَانَ المَلِكِ المَوْجُوْدِ، سُبْحَانَ المَلِكِ المَعْبُوْدِ، سُبْحَانَ المَلِكِ الحَيِّ الَّذِي لَا يَنَامُ وَلَا يَمُوْتُ وَلَا يَفُوْتُ أَبَدًاأَبَدَا
Subhānal malikil mawjūd, subhānal malikil ma‘būd, subhānal malikil hayyil ladzī lā yanāmu wa lā yamūtu wa lā yafūtu abadā.
Jawab jamaah
سُبُّوْحٌ قُدُّوْسٌ رَبُّنَا وَرَبُّ المَلآئِكَةِ وَالرُّوْحِ
Subbūhun, quddūsun, rabbunā, wa rabbul malā’ikati war rūh.
2. Seruan bilal
سُبْحَانَ اللهِ وَالحَمْدُ للهِ وَلَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ
Subhānallāhi, wal hamdu lillāhi, wa lā ilāha illallāhu, wallāhu akbar.
Jawaban jamaah
لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ العَلِيِّ العَظِيْمِ
Lā hawla wa lā quwwata illā billāhil ‘aliyyil azhīm.
3. Seruan bilal
أَمِيْرِ المُؤْمِنِيْنَ سَيِّدِنَا عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ
Amīril mu’minīna sayyidina ‘Utsmānabni ‘Affān.
Jawab jamaah
رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
Radhiyallāhu ‘anh(u).
4. Seruan bilal
اللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا وَحَبِيْبِنَا وَشَفِيْعِنَا وَذُخْرِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ
Allāhumma shalli wa sallim ‘alā sayyidinā wa habībinā wa syafī‘inā, wa dzukhrinā wa mawlānā Muhammad.
Jawaban jamaah
اللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَيْهِ
Allāhumma shalli wa sallim wa bārik ‘alaih.
Sholat Kesepuluh (Rakaat 19 dan 20)
1. Seruan bilal
فَضْلًا مِنَ اللهِ وَنِعْمَةً
Fadhlan minallāhi wa ni‘mah
Jawab jamaah
وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً
Wa maghfiratan wa rahmah
2. Seruan bilal
لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ يُحْيِى وَيُمِيْتُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْئٍ قَدِيْرٌ
Lā ilāha illallāhu wahdahū lā syarīka lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyī wa yumītu, wa huwa ‘alā kulli syai’in qadīr.
Jawaban jamaah
لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ العَلِيِّ العَظِيْمِ
Lā hawla wa lā quwwata illā billāhil ‘aliyyil azhīm.
3. Seruan bilal
اللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ
Allāhumma shalli wa sallim ‘alā sayyidinā Muhammad, wa ‘alā āli sayyidinā Muhammad.
Jawaban jamaah
اللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَيْهِ
Allāhumma shalli wa sallim wa bārik ‘alaih.