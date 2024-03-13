Tata Cara Sholat Tarawih 11 Rakaat di Rumah

TATA cara sholat tarawih 11 rakaat di rumah saat tidak bisa berjamaah di masjid. Dengan begitu, Anda tetap mendapatkan pahala dikarenakan masih melaksanakan sholat tarawih meraih banyak pahala di bulan Ramadhan.

Selain mendapat pahala yang berlimpah, melaksanakan shalat tarawih di bulan Ramadhan juga akan dapat mengampuni dosa-dosa yang telah lalu. Hal ini seperti hadist riwayat Muslim berikut ini.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُرَغِّبُ فِي قِيَامِ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَأْمُرَهُمْ فِيهِ بِعَزِيمَةٍ فَيَقُولُ مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

Artinya:

"Dari Abi Hurairah radhiyallahu 'anhu Rasulullah gemar menghidupkan bulan Ramadhan dengan anjuran yang tidak keras.

Beliau berkata: 'Barangsiapa yang melakukan ibadah (sholat tarawih) di bulan Ramadhan hanya karena iman dan mengharapkan ridha dari Allah, maka baginya diampuni dosa-dosanya yang telah lewat" (HR Muslim).

Shalat tarawih memiliki hukum sunnah muakkad sehingga sangat dianjurkan untuk dilaksanakan. Dalam pelaksanaannya, shalat ini juga dapat dilakukan dengan 8 rakaat dan 3 witir ataupun 20 rakaat dan 3 witir.