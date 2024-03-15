Advertisement
HOME MUSLIM DOA HARIAN

Niat Sholat Witir Berjamaah sebagai Makmum

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Jum'at, 15 Maret 2024 |07:28 WIB
Niat Sholat Witir Berjamaah sebagai Makmum
Ilustrasi niat sholat witir (Foto:Freepik)
A
A
A

NIAT sholat witir berjamaah sebagai makmum bakal diulas. Hal ini karena witir menjadi sholat sunnah yang sangat dianjurkan untuk dilaksanakan.

Di bulan suci Ramadhan sendiri, shalat witir biasanya dilaksanakan tepat setelah shalat isya dan tarawih secara berjamaah di masjid atau mushola. Shalat ini berjumlah 3 rakaat dan dapat dilakukan dengan dua cara.

Cara pertama, shalat witir dilakukan sebanyak dua kali dimana shalat yang pertama berjumlah dua rakaat dan yang kedua berjumlah satu rakaat. Cara berikutnya, shalat witir dilakukan satu kali dengan langsung dilakukan 3 rakaat.

Secara garis besar, pelaksanaan shalat witir dua rakaat + 1 rakaat dengan yang langsung tiga rakaat tidak memiliki perbedaan. Perbedaan yang paling utama adalah di niatnya saja.

Berikut sholat witir berjamaah sebagai makmum:

1. Niat shalat witir 2 rakaat (salam pertama) sebagai makmum

اُصَلِّى سُنَّةَ مِنَ الوِتْرِ رَكْعَتَيْنِ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ أَدَاءً مَأْمُوْمًا لِلهِ تَعَالَى

Ushalli sunnatan minal witri rak’ataini mustaqbilal qiblati ada’an makmuman lillahi ta’ala

Artinya:

“Aku menyengaja shalat sunah bagian dari shalat witir dua rakaat dengan menghadap kiblat, tunai sebagai makmum, karena Allah Ta’ala.”

Halaman:
1 2
