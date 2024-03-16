Advertisement
HOME MUSLIM DOA HARIAN

Jadwal Sholat Ahad 17 Maret 2024 M/6 Ramadhan 1445 H

Hantoro , Jurnalis-Minggu, 17 Maret 2024 |04:17 WIB
Jadwal Sholat Ahad 17 Maret 2024 M/6 Ramadhan 1445 H
Ilustrasi jadwal sholat lima waktu. (Foto: Shutterstock)
JADWAL sholat hari Ahad 17 Maret 2024 Masehi/6 Ramadhan 1445 Hijriah lengkap di sini. Dapat memudahkan semua Muslim ketika hendak menunaikan ibadah sholat fardhu secara berjamaah di masjid.

Silakan simak jadwal sholat untuk semua wilayah di Tanah Air berikut ini, seperti lengkap terdapat dalam Okezone Muslim

1. Jayapura (WIT)

Imsak: 04.20

Subuh: 04.30

Zuhur: 11.53

Asar: 15.00

Magrib: 17.57

Isya: 19.06

2. Denpasar (WITA)

Imsak: 04.58

Subuh: 05.08

Zuhur: 12.34

Asar: 15.39

Magrib: 18.42

Isya: 19.51 

3. Makassar (WITA)

Imsak: 04.43

Subuh: 04.53

Zuhur: 12.18

Asar: 15.22

Magrib: 18.23

Isya: 19.32 

Telusuri berita muslim lainnya
