HOME MUSLIM TAUSYIAH

Makan Kurma Bisa Membuat Shalih Hati, Ini Buktinya

Khusnul Khatimah , Jurnalis-Minggu, 17 Maret 2024 |14:08 WIB
Makan Kurma Bisa Membuat Shalih Hati, Ini Buktinya
Ilustrasi makan kurma bisa membuat shalih hati. (Foto: Freepik)
A
A
A

KURMA dapat meningkatkan keshalihan hati. Ini adalah tanda satu dari banyaknya manfaat kurma bagi umat manusia.

Dalam agama Islam, kurma merupakan salah satu buah yang memiliki keistimewaan. Bahkan, kurma disebutkan beberapa kali dalam ayat suci Alquran, seperti Surat Al Ra'du Ayat 4 dan Surat Maryam Ayat 23–26.

Ini menunjukkan bahwa kurma adalah salah satu buah yang memiliki keistimewaan menurut agama Islam. Selain itu, kurma memiliki banyak manfaat bagi kesehatan tubuh manusia, salah satunya membuat shalih hati.

Dilansir unggahan akun Instagram @shahihfiqih, Syekh Sulaiman bin Salimullah Ar-Ruhaily menjelaskan bahwa kurma berefek pada keshalihan hati umat manusia sebagaimana disebutkan Ibnu Qayyim. 

Info grafis fase pertumbuhan kurma. (Foto: Okezone)

Hal ini pun dilanjutkan bahwa pengetahuan tersebut hanya diketahui oleh dokter hati. Bukan pula dokter bedah, melainkan ulama rabbani.

Syekh Sulaiman mengatakan bahwa kurma memiliki nutrisi istimewa yang dijelaskan oleh ilmu kedokteran murni.

Selain itu, kurma memiliki manfaat maknawi sesuai penjelasan para ulama. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, kurma dapat menguatkan tubuh dan memperbaiki hati.

"Ada efek keshalihan hati," ucap Syekh Sulaiman. 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
