Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM TIPS MUSLIM

Terungkap, Inilah Cara Makan Kurma yang Benar ala Nabi

Khusnul Khatimah , Jurnalis-Sabtu, 23 Maret 2024 |08:23 WIB
Terungkap, Inilah Cara Makan Kurma yang Benar ala Nabi
Ilustrasi cara makan kurma yang benar ala Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wassallam. (Foto: Freepik)
A
A
A

TERUNGKAP cara makan kurma yang benar ala Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wassalam. Ini bisa menjadi contoh yang baik bagi umat Islam untuk mengikuti sunnah cara makan Rasulullah.

Kurma merupakan salah satu buah yang memiliki keistimewaan dalam Islam. Bahkan, kurma disebutkan beberapa kali dalam ayat suci Alquran, seperti di Surat Al Ra'du Ayat 4 dan Surat Maryam Ayat 23–26.

Cara makan kurma yang benar ala Nabi. (Foto: Instagram @fikihmuamalatkontemporer)

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa dalam Islam, kurma memiliki keistimewaan. Buah ini juga menjadi ikonik selama bulan Ramadhan.

Namun, bagaimanakah cara makan kurma dengan baik? Ternyata, ada langkah khusus yang dilakukan Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wassalam ketika makan kurma.

Dilansir unggahan viral akun Instagram @fikihmuamalatkontemporer, hal ini dijelaskan oleh Abdullah bin Bushr Radhiyallahu 'anhu mengatakan:

"Kami pernah berada di sisi Nabi, kemudian Nabi diberi kurma dan memakannya. Lalu Nabi Shallallahu alaihi wassalam mengeluarkan biji dan meletakkan di antara telunjuk dan jari tengah." 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/17/330/2984343/makan-kurma-bisa-membuat-shalih-hati-ini-buktinya-liOOYhx3c7.jpg
Makan Kurma Bisa Membuat Shalih Hati, Ini Buktinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/07/616/2980566/3-cara-mengetahui-kurma-yang-dibeli-berasal-dari-israel-atau-bukan-4aTF2WTumU.jpg
3 Cara Mengetahui Kurma yang Dibeli Berasal dari Israel atau Bukan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/07/614/2980333/6-alasan-umat-islam-harus-boikot-kurma-israel-salah-satunya-ditanam-di-tanah-curian-c6fRzcZoph.jpg
6 Alasan Umat Islam Harus Boikot Kurma Israel, Salah Satunya Ditanam di Tanah Curian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/07/614/2980309/kenapa-kurma-ajwa-disebut-kurma-nabi-muhammad-XzExQkbfnv.jpg
Kenapa Kurma Ajwa Disebut Kurma Nabi Muhammad?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/07/614/2980285/bolehkah-buka-puasa-ramadhan-dengan-kurma-berjumlah-genap-FcfL4qtSBi.jpg
Bolehkah Buka Puasa Ramadhan dengan Kurma Berjumlah Genap?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/06/330/2979863/mengapa-makan-kurma-disunnahkan-ganjil-jumlahnya-koNmtMD8MH.jpg
Mengapa Makan Kurma Disunnahkan Ganjil Jumlahnya?
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement