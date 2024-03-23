Terungkap, Inilah Cara Makan Kurma yang Benar ala Nabi

TERUNGKAP cara makan kurma yang benar ala Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wassalam. Ini bisa menjadi contoh yang baik bagi umat Islam untuk mengikuti sunnah cara makan Rasulullah.

Kurma merupakan salah satu buah yang memiliki keistimewaan dalam Islam. Bahkan, kurma disebutkan beberapa kali dalam ayat suci Alquran, seperti di Surat Al Ra'du Ayat 4 dan Surat Maryam Ayat 23–26.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa dalam Islam, kurma memiliki keistimewaan. Buah ini juga menjadi ikonik selama bulan Ramadhan.

Namun, bagaimanakah cara makan kurma dengan baik? Ternyata, ada langkah khusus yang dilakukan Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wassalam ketika makan kurma.

Dilansir unggahan viral akun Instagram @fikihmuamalatkontemporer, hal ini dijelaskan oleh Abdullah bin Bushr Radhiyallahu 'anhu mengatakan:

"Kami pernah berada di sisi Nabi, kemudian Nabi diberi kurma dan memakannya. Lalu Nabi Shallallahu alaihi wassalam mengeluarkan biji dan meletakkan di antara telunjuk dan jari tengah."