HOME MUSLIM TIPS MUSLIM

Lafadz Doa Makan Sahur Puasa Ramadhan 2024

Hantoro , Jurnalis-Senin, 18 Maret 2024 |02:18 WIB
Lafadz Doa Makan Sahur Puasa Ramadhan 2024
Ilustrasi lafadz doa makan sahur puasa Ramadhan 2024. (Foto: Freepik)
A
A
A

LAFADZ doa makan sahur puasa Ramadhan 2024. Waktu sahur tidak hanya digunakan untuk menyantap makanan, bisa juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Disitat dari laman Rumaysho, Ustadz Muhammad Abduh Tuasikal M.Sc menjelaskan makan sahur bahwa berdasarkan hadits muttafaqun 'alaih, riwayat Anas bin Malik, Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi wassallam bersabda:

تَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِى السَّحُورِ بَرَكَةً

"Makan sahurlah kalian karena dalam makan sahur terdapat keberkahan." (HR Bukhari nomor 1923 dan Muslim: 1095)

Dalam kitab-kitab hadits, tidak ada doa khusus ketika makan sahur. Demikian juga dalam kitab-kitab fiqih terkemuka; misalnya Fiqih Sunnah, Fiqih Islam wa Adillatuhu, Fiqih Empat Madzhab; hanya dicantumkan doa berbuka namun tidak dicantumkan doa sahur.

Info grafis bahaya tidur setelah sahur. (Foto: Okezone)

Doa Sebelum Sahur

Dengan demikian, doa sebelum makan sahur sama dengan doa sebelum makan, yakni:

بِسْمِ اللَّهِ

Arab latin: Bismillah

Artinya: "Dengan menyebut nama Allah." 

Membaca Basmallah ini berdasarkan hadits shahih:

إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ تَعَالَى فَإِنْ نَسِىَ أَنْ يَذْكُرَ اسْمَ اللَّهِ تَعَالَى فِى أَوَّلِهِ فَلْيَقُلْ بِسْمِ اللَّهِ أَوَّلَهُ وَآخِرَهُ

Artinya: "Apabila salah seorang di antara kalian makan, hendaklah ia menyebut nama Allah Ta’ala. Dan jika ia lupa, hendaklah ia membaca 'Bismilaahi awalahu wa aakhirahu'." (HR Tirmidzi dan Abu Dawud) 

1 2
Telusuri berita muslim lainnya
