Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM DOA HARIAN

Doa Khatam Quran Lengkap dengan Hukumnya

Hantoro , Jurnalis-Senin, 18 Maret 2024 |11:05 WIB
Doa Khatam Quran Lengkap dengan Hukumnya
Ilustrasi doa khatam Quran lengkap dengan hukumnya. (Foto: Freepik)
A
A
A

DOA khatam Quran lengkap dengan hukumnya bisa disimak di dalam artikel berikut ini. Mengkhatamkan Alquran biasa dilakukan kaum Muslimin pada bulan Ramadhan yang penuh berkah.

Seusai khatam Quran biasanya ditutup dengan doa-doa. Berikut ini doa yang sering dibaca kaum Muslimin setelah mengkhatamkan Alquran:

اللهم ارحمني بالقرآن, واجعله لي إماماً, ونوراً, وهدى ورحمةً, اللهم ذَكِّرْني منه ما نسيت, وعلّمني منه ما جهلت, وارزقني تلاوته آناء الليل, واجعله لي حجة يا رب العالمين

Arab latin: Allhummarhamni bilqur’an. Waj‘alhu li imaman wa nuran wa hudan wa rohmah. Allhumma dzakkirni minhu ma nasitu wa ‘allimni minhu ma jahiltu warzuqni tilawatahu aana-allaili waj‘alhu li hujatan ya rabbal ‘alamin.

Artinya: "Ya Allah, sayangilah aku dengan sebab Alquran dan jadikanlah Alquran untukku sebagai pemimpin, cahaya, petunjuk, dan rahmat. Ya Allah, ingatkanlah aku akan ayat-ayat Alquran yang kulupa, ajarilah aku tentang isi Alquran yang tidak aku ketahui dan berilah aku nikmat bisa membacanya di waktu malam. Jadikanlah Alquran sebagai membelaku wa tuhan semesta alam."

Info grafis keistimewaan membaca Alquran. (Foto: Okezone)

Hukum Doa Khatam Quran

Dilansir Rumaysho.com, Ustadz Muhammad Abduh Tuasikal M.Sc mengungkapkan bahwa perlu diketahui dalam ajaran Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi wa sallam tidak ada doa khusus setelah mengkhatamkan Alquran.

Bahkan, para sahabat Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam sekalipun atau pula para imam yang terkemuka tidak mengajarkan doa khusus kala itu. Adapun doa seperti yang termaktub di akhir mushaf Alquran, dan disandarkan pada Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, hal itu sama sekali tidaklah tepat. (Lihat Fatwa Syekh Ibnu 'Utsaimin rahimahullah, 14/226) 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/618/3184630/doa-oOzD_large.jpg
Bacaan Doa untuk Selamat di Dunia dan Akhirat : Arab, Latin, dan Artinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/618/3183898/doa-lj3w_large.jpg
Bacaan Doa Mohon Perlindungan dari Bencana, Lengkap Arab Latin dan Terjemahan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/618/3183366/sedekah-4Kk1_large.jpg
Bacaan Doa Sedekah Subuh agar Rezeki Lancar Mengalir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/618/3182807/rumah-VLA5_large.jpg
3 Bacaan Doa saat Akan Menempati Rumah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/618/3182791/pedagang-OHNj_large.jpg
3 Bacaan Doa Memanggil Pembeli dari Segala Penjuru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/618/3182559/doa-d5X3_large.jpg
Kumpulan Doa agar Bisa Bertemu ke Bulan Ramadhan 1447 Hijriah
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement