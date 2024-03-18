Doa Khatam Quran Lengkap dengan Hukumnya

DOA khatam Quran lengkap dengan hukumnya bisa disimak di dalam artikel berikut ini. Mengkhatamkan Alquran biasa dilakukan kaum Muslimin pada bulan Ramadhan yang penuh berkah.

Seusai khatam Quran biasanya ditutup dengan doa-doa. Berikut ini doa yang sering dibaca kaum Muslimin setelah mengkhatamkan Alquran:

اللهم ارحمني بالقرآن, واجعله لي إماماً, ونوراً, وهدى ورحمةً, اللهم ذَكِّرْني منه ما نسيت, وعلّمني منه ما جهلت, وارزقني تلاوته آناء الليل, واجعله لي حجة يا رب العالمين

Arab latin: Allhummarhamni bilqur’an. Waj‘alhu li imaman wa nuran wa hudan wa rohmah. Allhumma dzakkirni minhu ma nasitu wa ‘allimni minhu ma jahiltu warzuqni tilawatahu aana-allaili waj‘alhu li hujatan ya rabbal ‘alamin.

Artinya: "Ya Allah, sayangilah aku dengan sebab Alquran dan jadikanlah Alquran untukku sebagai pemimpin, cahaya, petunjuk, dan rahmat. Ya Allah, ingatkanlah aku akan ayat-ayat Alquran yang kulupa, ajarilah aku tentang isi Alquran yang tidak aku ketahui dan berilah aku nikmat bisa membacanya di waktu malam. Jadikanlah Alquran sebagai membelaku wa tuhan semesta alam."

Hukum Doa Khatam Quran

Dilansir Rumaysho.com, Ustadz Muhammad Abduh Tuasikal M.Sc mengungkapkan bahwa perlu diketahui dalam ajaran Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi wa sallam tidak ada doa khusus setelah mengkhatamkan Alquran.

Bahkan, para sahabat Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam sekalipun atau pula para imam yang terkemuka tidak mengajarkan doa khusus kala itu. Adapun doa seperti yang termaktub di akhir mushaf Alquran, dan disandarkan pada Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, hal itu sama sekali tidaklah tepat. (Lihat Fatwa Syekh Ibnu 'Utsaimin rahimahullah, 14/226)