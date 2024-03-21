Advertisement
HOME MUSLIM TIPS MUSLIM

Jadwal Sholat dan Imsakiyah Jumat 22 Maret 2024 M/11 Ramadhan 1445 H

Hantoro , Jurnalis-Jum'at, 22 Maret 2024 |00:22 WIB
Jadwal Sholat dan Imsakiyah Jumat 22 Maret 2024 M/11 Ramadhan 1445 H
Ilustrasi jadwal sholat dan imsakiyah Ramadhan 2024 di Indonesia. (Foto: Antara)
A
A
A

JADWAL sholat dan imsakiyah hari Jumat 22 Maret 2024 Masehi/11 Ramadhan 1445 Hijriah. Memudahkan kaum Muslim ketika hendak menunaikan ibadah sholat fardhu secara berjamaah di masjid.

Silakan simak jadwal sholat dan imsakiyah untuk semua wilayah di Tanah Air berikut ini, seperti lengkap terdapat dalam Okezone Muslim

1. Jayapura (WIT)

Imsak: 04.20

Subuh: 04.30

Zuhur: 11.53

Asar: 15.00

Magrib: 17.57

Isya: 19.06 

Info grafis sunah-sunah di hari Jumat. (Foto: Okezone)

2. Denpasar (WITA)

Imsak: 04.58

Subuh: 05.08

Zuhur: 12.34

Asar: 15.39

Magrib: 18.42

Isya: 19.51 

3. Makassar (WITA)

Imsak: 04.43

Subuh: 04.53

Zuhur: 12.18

Asar: 15.22

Magrib: 18.23

Isya: 19.32 

