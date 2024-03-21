JADWAL sholat dan imsakiyah hari Jumat 22 Maret 2024 Masehi/11 Ramadhan 1445 Hijriah. Memudahkan kaum Muslim ketika hendak menunaikan ibadah sholat fardhu secara berjamaah di masjid.
Silakan simak jadwal sholat dan imsakiyah untuk semua wilayah di Tanah Air berikut ini, seperti lengkap terdapat dalam Okezone Muslim:
1. Jayapura (WIT)
Imsak: 04.20
Subuh: 04.30
Zuhur: 11.53
Asar: 15.00
Magrib: 17.57
Isya: 19.06
2. Denpasar (WITA)
Imsak: 04.58
Subuh: 05.08
Zuhur: 12.34
Asar: 15.39
Magrib: 18.42
Isya: 19.51
3. Makassar (WITA)
Imsak: 04.43
Subuh: 04.53
Zuhur: 12.18
Asar: 15.22
Magrib: 18.23
Isya: 19.32