HOME MUSLIM TIPS MUSLIM

Biar Puasa Ramadhan Maksimal, Pilih Waktu dan Jenis Olahraga Berikut

Tim Okezone , Jurnalis-Rabu, 27 Maret 2024 |12:27 WIB
Biar Puasa Ramadhan Maksimal, Pilih Waktu dan Jenis Olahraga Berikut
Ilustrasi tips olahraga ketika puasa Ramadhan. (Foto: Pixabay)
OLAHRAGA seringkali dianggap sebagai aktivitas berat saat berpuasa. Padahal, ini adalah ikhtiar seorang Muslim untuk meningkatkan kesehatan fisik maupun rohani.

Tubuh yang sehat merupakan dasar kekuatan bagi kita untuk melaksanakan berbagai perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya pada bulan Ramadhan ini kita sholat, puasa, tarawih, tadarus Alquran, berbagi makanan berbuka, dan melakukan banyak ibadah lainnya. Semua itu akan mampu dilakukan dengan maksimal jika diri ini sehat walafiat.

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "… sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau sebagai bekerja (pada kita) ialah orang kuat fisiknya lagi dapat dipercaya." (QS Qasas: 26)

Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai hamba-Nya yang kuat, begitupun pesan Rasulullah Shallallahu alaihi wassallam kepada umatnya sebagimana diriwayatkan Imam Muslim: 

Info grafis hikmah puasa Ramadhan. (Foto: Okezone)

"Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih Allah cintai daripada mukmin yang lemah. Dan pada masing-masingnya terdapat kebaikan. Bersemangatlah terhadap perkara-perkara yang bermanfaat bagimu, dan mohonlah pertolongan kepada Allah, dan janganlah engkau bersikap lemah."

Maka, olahraga saat berpuasa sangat dianjurkan, terutama bagi orang yang mampu melakukannya. Supaya terasa ringan, dikutip dari Ditjen P2P Kemenkes, ada pilihan waktu dan jenis olahraga terbaik yang dapat diikuti sebagai berikut:

1. Lakukan menjelang berbuka puasa

Boleh-boleh saja berolahraga pada pagi, siang, ataupun sore hari sesuai dengan kondisi dan waktu luang. Tapi, dianjurkan untuk melakukannya secara rutin pada waktu menjelang berbuka puasa, sekitar 30 sampai 60 menit sebelumnya.

Hal ini dimaksudkan supaya tubuh segera mendapatkan energinya kembali dari makanan dan minuman yang dikonsumsi saat berbuka puasa. 

