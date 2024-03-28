Milad Ke-17, Laznas PPPA Daarul Qur'an Luncurkan Program Tuli Mengaji di 17 Provinsi

LAZNAS PPPA Daarul Qur'an mengadakan acara milad ke-17. Dalam kesempatan ini, lembaga di bawah bimbingan KH Yusuf Mansur tersebut turut juga meluncurkan sejumlah program baru, salah satunya Tuli Mengaji.

"Alhamdulillah sepanjang 17 tahun ini kami istikamah berjuang dalam gerakan dakwah tahfizhul Quran demi lahirnya generasi ahlul Quran. Melalui program pendidikan dan dakwah, nilai-nilai diterapkan untuk mencetak generasi yang unggul dan berkarakter Qurani," ungkap Direktur Utama Laznas PPPA Daarul Qur'an Dwi Kartika Ningsih di Tangerang, Rabu 27 Maret 2024.

Ia melanjutkan, di usia ke-17 ini total penerima manfaat Laznas PPPA Daarul Qur'an sebanyak 8.281.031 jiwa. Ini melalui lima pilar program utama yaitu pendidikan, kesehatan, sosial dan ekonomi, serta dakwah dan kemanusiaan.

Kemudian memasuki usia 17 tahun ini, Laznas PPPA Daarul Qur'an juga terus concern dalam dakwah Alquran, khususnya pada program-program pengentasan buta aksara Alquran.

"Pada momen ini pula kami meresmikan program Tuli Mengaji di 17 provinsi sebagai bentuk keistikamahan dalam mencetak para hafidz dan hafidzah. Berupaya menjadi jalan saudara-saudara kita yang berkebutuhan khusus untuk juga bisa mendapat kesempatan yang sama dalam mendawamkan ayat-ayat suci-Nya," ujarnya.