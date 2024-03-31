Jadwal Sholat Senin 1 April 2024 M/21 Ramadhan 1445 H

Ilustrasi jadwal sholat lima waktu di Indonesia. (Foto: Freepik)

BERIKUT jadwal sholat Senin 1 April 2024 Masehi/21 Ramadhan 1445 Hijriah untuk semua wilayah di Indonesia. Memudahkan ketika hendak menunaikan ibadah sholat fardhu secara berjamaah di masjid.

Silakan simak jadwal sholat untuk semua wilayah di Tanah Air berikut ini, seperti lengkap terdapat dalam Okezone Muslim:

1. Jayapura (WIT)

Imsak: 04.16

Subuh: 04.26

Zuhur: 11.47

Asar: 14.53

Magrib: 17.49

Isya: 18.57

2. Denpasar (WITA)

Imsak: 04.58

Subuh: 05.08

Zuhur: 12.29

Asar: 15.43

Magrib: 18.31

Isya: 19.40

3. Makassar (WITA)

Imsak: 04.41

Subuh: 04.51

Zuhur: 12.12

Asar: 15.22

Magrib: 18.14

Isya: 19.22