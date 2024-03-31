Okezone.com Berbagi Mushaf Alquran di Masjid Al Mubarok dan Masjid Syuhada Seyegan Sleman

OKEZONE.COM pada bulan Ramadhan 2024 ini kembali berbagi mushaf Alquran. Kali ini kitab suci umat Islam tersebut diserahkan ke Masjid Al Mubarok dan Masjid Syuhada di Seyegan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Berbagi mushaf Alquran ini rutin dilakukan Okezone.com setiap bulan Ramadhan. Terlebih kali ini juga bertepatan dengan momen peringatan hari ulang tahun (HUT) ke-17 Okezone.com.

Pihak pengurus Masjid Al Mubarok dan Masjid Syuhada Seyegan, Sleman, pun sangat mengapresiasi aksi sosial Okezone.com. Tidak lupa, mereka mendoakan agar Okezone.com terus memberikan inspirasi positif seperti pembagian kitab suci Alquran ini.

"Terima kasih atas sedekah mushaf Alquran untuk Masjid Al Mubarok dan Masjid Syuhada di Planggok, Margokaton, Seyegan, Sleman, Yogyakarta. Semoga semua pihak yang mendukung kegiatan ini dapat diberikan keberkahan," kata pengurus Masjid Siswoto Nurharjo, Sabtu 30 Maret 2024.

"Khusus untuk Okezone yang baru saja merayakan HUT ke-17 semoga terus maju dan berkembang pesat," imbuhnya.