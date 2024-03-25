Okezone.com Kembali Berbagi Mushaf Alquran di SD Unggulan Aisyiyah Ngemplak Sleman

JAKARTA – Okezone.com kembali berbagi kepada sesama dalam rangka hari ulang tahun (HUT) ke-17 melalui kegiatan OKECARE atau Okezone.com Berbagi. Pada momen Bulan Ramadhan 1445 Hijriah ini, OKECARE membagikan mushaf Alquran.

Berbagi dapat dilakukan melalui berbagai cara, salah satunya dengan sedekah Alquran. Kebaikan ini bukan hanya sekedar memberi, namun juga dapat memberi banyak manfaat baik untuk memperluas ilmu keislaman, memberi kesempatan memiliki, dan menghadirkan cinta akan gemarnya membaca Alquran.

Di kesempatan kali ini, Okezone.com menyerahkan kitab suci Alquran untuk SD Unggulan Aisyiyah (SDUA) Ngemplak, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Pemberian puluhan Alquran ini langsung diberikan oleh perwakilan Okezone.com yang diterima Guru SD Unggulan Aisyiyah (SDUA) Nur Atia Inayatillah.

Nur Atia sangat berterima kasih atas pemberian Alquran dari Okezone.com dan berharap dapat bermanfaat untuk semua murid dan guru.

“Semoga bermanfaat bagi murid-murid dan guru-guru yang berada di SD Unggulan Aisyiyah, sehubung setiap pagi ada pembacaan Alquran, sehingga dari sekolah memfasilitasi Alquran untuk setiap kelas, dan alhamdulillah mendapatkan tambahan Alquran dari Okezone.com, semoga anak-anak yang senantiasa mencintai Alquran menjadi anak yang sholeh dan sholehah dan menjadi ladang amal ibadah bagi Okezone.com, terima kasih Okezone.com," ucapnya, Senin (25/3/2024)

Kegiatan OKECARE (Okezone.com Berbagi) ini dalam bentuk pembagian Mushaf Alquran didukung Kementerian Agama (Kemenag) dan Sinarmas Group.

(Maruf El Rumi)