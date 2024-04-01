Advertisement
SERBA SERBI MUSLIM

Gelar Ramadhan Show 2024, Kemenag Luncurkan Iqro'na Buku Panduan Baca Alquran Braille

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Senin, 01 April 2024 |14:52 WIB
Gelar Ramadhan Show 2024, Kemenag Luncurkan Iqro'na Buku Panduan Baca Alquran Braille
Kemenag meluncurkan Iqro'na buku panduang membaca Alquran braille di gelaran Ramadhan Show 2024. (Foto: Ayu Utami/MNC Portal)
DI gelaran Ramadhan Show 2024, Lajnah Pentashihan Mushaf Alquran Kementerian Agama (Kemenag) meluncurkan Iqro'na atau buku panduan membaca Alquran braille bagi para penyandang tunanetra. 

Iqro'na diluncurkan bersamaan dengan kegiatan Ramadhan Show 2024 bertajuk Alquran for All yang dihelat di Gedung Kemenag Thamrin, Jakarta Pusat, pada 1–3 April.

Kemenag meluncurkan Iqro'na buku panduang membaca Alquran braille di gelaran Ramadhan Show 2024. (Foto: Ayu Utami/MNC Portal)

Adapun buku panduan membaca Alquran braille ini diperuntukkan bagi penyandang disabilitas sensorik netra agar lebih mudah dalam belajar Alquran braille.

"Iqra'na merupakan sebuah media pembelajaran yang berbasis Quran yang diharapkan dapat digunakan oleh para penyandang disabilitas sensor netra, untuk belajar Alquran braille," kata Sekretaris Jenderal Kemenag Muhammad Ali Ramdhani di lokasi acara, Senin (1/4/2024).

Ia menambahkan, Kemenag terus berupaya ingin memberikan pelayanan dan pendidikan bagi semua pihak tanpa adanya diskriminasi.

"Kementerian Agama memiliki komitmen untuk senantiasa memberikan layanan tanpa diskriminasi termasuk menjunjung tinggi nilai-nilai kesetaraan di dalamnya," tambah Ali. 

